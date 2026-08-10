Thiếu gia Phan Thành 'đi đâu cũng mặc tối giản'

Ghé thăm Tân Cương, Trung Quốc mới đây, Phan Thành hướng đến phong cách năng động với áo đen trơn màu mix layer. Chi tiết giúp set đồ trẻ trung hơn là giày sneakers trắng và quần ống đứng gam xanh nhạt.

Trước đó, khi lưu trú tại Đôn Hoàng, quý tử nhà đại gia Phan Quang Chất chọn trang phục đen đơn giản và tạo điểm nhấn bằng đồng hồ Richard Mille trị giá hàng chục tỷ đồng.

Có lúc anh diện cả "cây" màu trung tính, mang lại hình ảnh đồng điệu với bà xã Primmy Trương.

Bộ đôi áo polo - quần kaki là "bạn thân" của Phan Thành. Tận hưởng chuyến du lịch Singapore cùng tổ ấm nhỏ tháng 9/2025, anh cũng áp dụng công thức mix đồ quen thuộc để tiện di chuyển, chăm sóc hai nhóc tỳ.

Doanh nhân 8X chọn sắc đen yêu thích khi đón sinh nhật bên bạn đời.

Cả lúc Primmy Trương lên đồ cầu kỳ, ông xã cô vẫn trung thành với gu mặc "không thể đơn giản hơn".

Nghỉ dưỡng tại Macau cùng vợ chồng em trai - thiếu gia Phan Hoàng và tiểu thư gia tộc Sơn Kim Ruby Nguyễn, Phan Thành giữ ấm bằng blazer kết hợp áo thun đen và quần màu tương phản.

Phan Thành sinh năm 1989, là con trai lớn của đại gia Phan Quang Chất - ông chủ nhiều nhà hàng, trung tâm tiệc cưới có tiếng tại TP HCM. Anh kết hôn với người đẹp Primmy Trương (Trương Minh Xuân Thảo) hồi tháng 1/2021. Mẹ Primmy là bà Võ Thị Xuân Trang - hiệu trưởng một trường chuyên phát triển cá nhân và đào tạo tài năng ở TP HCM, từng nhiều năm làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Vợ chồng Phan Thành đón quý tử đầu lòng tháng 10/2021 và có thêm con gái vào tháng 12/2023.