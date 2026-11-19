Jennifer Phạm cho rằng vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở sự dịu dàng, nữ tính mà còn được tạo nên từ bản lĩnh và sự tự tin.

Theo cô, khi một người phụ nữ biết trân trọng, yêu thương bản thân, không tự ti về những gì mình đang có và luôn nỗ lực hoàn thiện mình, họ sẽ có sức hút riêng.

Đó không phải là sự nổi bật để so sánh với bất kỳ ai, mà là ánh sáng đến từ chính sự tự tin, độc lập và những giá trị mà mỗi người phụ nữ bền bỉ xây dựng cho mình.

Ngoài xây dựng cho bản thân sự tự tin, Jennifer Phạm còn có bí quyết giữ gìn nhan sắc riêng cho mình. Jennifer Phạm chia sẻ ngoài cơ địa "dễ mập, dễ giảm", cô còn có phương pháp giữ dáng cho mình.

Jennifer Phạm cho biết bản thân có tâm hồn ăn uống nên khá dễ tăng cân, nhưng mỗi khi cần điều chỉnh cân nặng, cô vẫn có thể chủ động đưa cơ thể trở lại trạng thái mong muốn.

Để giữ dáng, Jennifer Phạm chú ý nhiều hơn đến chế độ ăn uống. Cô hạn chế đồ ngọt, giảm tinh bột và bổ sung thêm protein trong các bữa ăn.

Theo cô, việc kiểm soát thực đơn cần đi cùng sự vận động để cơ thể săn chắc, khỏe mạnh thay vì chỉ tập trung vào việc giảm cân.

Bên cạnh ăn uống, Jennifer Phạm duy trì các bài tập nhảy và tập kháng lực. Việc kết hợp nhiều hình thức vận động giúp cô vừa duy trì vóc dáng, vừa tạo sự linh hoạt và săn chắc cho cơ thể. Không theo đuổi cách giảm cân quá khắt khe, Jennifer Phạm lựa chọn điều chỉnh chế độ ăn và tập luyện tùy theo nhu cầu của cơ thể. Nhờ vậy, cô vẫn có thể tận hưởng việc ăn uống nhưng đồng thời kiểm soát vóc dáng, giữ hình thể cân đối qua thời gian.