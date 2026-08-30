Jennifer Phạm 'phượt' bằng motor ở Ấn Độ

Jennifer Phạm cho biết một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất ở Ladakh là di chuyển từ thị trấn Leh, qua đèo Khardung La đến thung lũng Nubra bằng motor. Đoạn đường khoảng 120 km với địa hình hiểm trở, đèo dốc khiến cô có cảm giác như đang đi phượt.

Khardung La là một trong những đèo có đường xe cơ giới cao nhất thế giới với độ cao 5.359 m và cảnh núi non hùng vĩ, làm Jennifer Phạm say đắm.

Hoa hậu khoe vẻ khỏe khoắn với trang phục biker khi chụp ảnh kỷ niệm trên đường đi.

Người đẹp cho biết cô chỉ cầm lái một vài đoạn ngắn, phần lớn quãng đường do một bạn biker chuyên nghiệp đảm nhận.

Theo Jennifer Phạm, đường đèo rất nguy hiểm nhưng cảnh sắc tuyệt đẹp khiến cô quên mọi cảm giác sợ hãi.

"Có những lúc, tôi cảm giác như được hòa mình cùng biển mây bồng bềnh trên các đỉnh núi", cô nói.

"Qua những cung đường cao giữa lòng Himalaya, tôi thấy thiên nhiên rộng lớn đến mức mọi ồn ào trong lòng bỗng trở nên thật nhỏ bé. Ngồi giữa khung cảnh hùng vĩ như thế, tôi chợt nghĩ cuộc sống cũng giống như một cung đường. Đôi khi, mình không cần biết chính xác đích đến sẽ như thế nào, chỉ cần đủ can đảm để mở lòng và đi tiếp", cô cho biết.

Chuyến đi giúp Jennifer nhận ra thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với những giới hạn cô từng tự đặt ra cho chính mình và có thêm động lực để khám phá và sống cuộc đời khiến mình không phải nuối tiếc.

Kết thúc hành trình 'phượt' bằng motor, Jennifer Phạm dừng chân ở tu viện Diskit ở thung lũng Nubra.

Diskit có tuổi đời 350 năm, là tu viện Phật giáo Tây Tạng lớn nhất và lâu đời nhất tại thung lũng Nubra, thuộc vùng Ladakh, Ấn Độ.

Jennifer Phạm thấy choáng ngợp trước kiến trúc nằm cheo leo trên sườn đồi khô cằn.

Trong một tuần ở Ladakh, Jennifer Phạm còn ghé thăm nhiều tụ viện nổi tiếng khác như Thiksey, Hemis và Namgyal Tsemo.