Hồ Ngọc Hà 'trả ảnh đẹp' gây chú ý

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà dí dỏm chia sẻ rằng cô vẫn còn “món nợ ân tình” và cách trả nợ của mình lần này chính là gửi tặng mọi người những hình ảnh đẹp.

Cách nói ngắn gọn, hài hước cũng cho thấy sự gần gũi, thoải mái của nữ ca sĩ khi tương tác với mọi người trên mạng xã hội.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi là ngôi sao đầu tiên của Việt Nam nhận được hợp đồng của một thương hiệu thời trang xa xỉ.

Trước khi nhận được đãi ngộ lớn này, trong làng giải trí Việt, Hồ Ngọc Hà là một trong những cái tên thường xuyên được nhắc đến khi nói về phong cách thời trang. Sở hữu chiều cao nổi bật, vóc dáng cân đối cùng gương mặt có đường nét sắc sảo, nữ ca sĩ có nhiều lợi thế khi diện những thiết kế thời trang khác nhau.

Một trong những yếu tố góp phần định hình phong cách sang trọng của Hồ Ngọc Hà là sự gắn bó với thời trang và những thương hiệu cao cấp. Nữ ca sĩ có khả năng biến những món đồ tưởng chừng quen thuộc trở nên nổi bật nhờ cách kết hợp trang phục, phụ kiện và lựa chọn kiểu dáng phù hợp.

Ở những sự kiện quan trọng, Hồ Ngọc Hà thường xuất hiện với những bộ trang phục được đầu tư kỹ lưỡng. Cô có thể lựa chọn một chiếc đầm dạ hội ôm sát, tôn đường cong, cũng có lúc lại ưu tiên thiết kế rộng, phóng khoáng nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Dù theo đuổi phong cách nào, nữ ca sĩ vẫn có cách tạo dấu ấn riêng, không dễ bị hòa lẫn giữa dàn khách mời.

Thực tế, Hồ Ngọc Hà không cố gắng đóng khung mình trong hình ảnh một mỹ nhân trẻ trung bằng mọi giá. Qua những hình ảnh được chia sẻ, cô ngày càng cho thấy vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành, có sự trải nghiệm và biết cách tận hưởng cuộc sống.

Nếu trước đây, người ta thường nhắc đến Hồ Ngọc Hà với vẻ đẹp sắc sảo, vóc dáng người mẫu và phong cách thời trang táo bạo thì hiện tại, hình ảnh của cô có thêm nét đằm thắm, nền nã. Sự thay đổi ấy không làm mất đi cá tính vốn có mà ngược lại, giúp nữ ca sĩ có thêm nhiều lựa chọn trong cách thể hiện bản thân.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984, là một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng giải trí Việt Nam. Cô khởi nghiệp với vai trò người mẫu từ khi còn rất trẻ, sau đó chuyển sang ca hát và nhanh chóng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tìm lại giấc mơ, Xin hãy thứ tha và Cả một trời thương nhớ. Ngoài hoạt động trong các lĩnh vực ca hát, Hồ Ngọc Hà còn xuất hiện trong lĩnh vực thời trang, diễn xuất và truyền hình thực tế. Cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình như The Face Vietnam và Giọng hát Việt.