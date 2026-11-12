'Thoát vai' cô Hạnh quê mùa, Phan Minh Huyền 'lột xác' thành quý cô sang chảnh trong trang phục đầu đông

Phan Minh Huyền vốn nổi tiếng với hình ảnh "nữ tổng tài" sang chảnh của màn ảnh với gu thời trang sành điệu đậm chất đô thị. Điều bất ngờ, mới đây, cô quyết định bứt phá bản thân với nhân vật Hạnh trong phim "Căn nhà không mái che". Nữ diễn viên cho biết khi vào vai diễn này, cô phải tập và quan sát cuộc sống của người dân ở nông thôn rất nhiều.

Khi vào vai Hạnh, Phan Minh Huyền khoác lên những bộ cánh "xa lạ", điều này khiến bạn bè thân thiết của nữ diễn viên cảm thấy bất ngờ vì "quá khác". Thực tế, ở đời thực, Phan Minh Huyền có cuộc sống đủ đầy cùng gu thời trang sang trọng, thanh lịch.

Mới đây, nữ diễn viên 9X khoe khéo những hình ảnh đón mùa đông bằng nhiều bộ cánh vừa thời trang vừa sang chảnh.

Điểm dễ nhận thấy trong phong cách mùa Đông của Phan Minh Huyền là sự ưu ái dành cho những thiết kế có phom dáng đẹp, chất liệu đứng. Trong ảnh, cô chọn áo len màu sắc ấm áp phù hợp với mùa đông lạnh.

Thay vì chọn trang phục màu sắc gam trầm thì Phan Minh Huyền chọn cho màu sắc rực rỡ để đón chào mùa đông ấm áp.

Thay vì chỉ trung thành với những gam màu trung tính quen thuộc, cô đôi khi tạo điểm nhấn bằng sắc đỏ có chiều sâu. Cách phối màu này giúp trang phục mùa lạnh có sự ấm áp, đồng thời làm nổi bật vẻ nữ tính, trưởng thành.

Một điều làm nên sức hút trong cách ăn mặc của Phan Minh Huyền là cô hiểu rõ lợi thế vóc dáng của mình. Những thiết kế ôm vừa phải, nhấn vào vòng eo hoặc có đường cắt may gọn gàng giúp nữ diễn viên khoe được vóc dáng cân đối.

Dù diện trang phục kín đáo, cô vẫn giữ được nét quyến rũ riêng mà không cần lựa chọn những thiết kế quá hở.

Đáng chú ý, nữ diễn viên thường không sử dụng quá nhiều phụ kiện trên cùng một bộ trang phục. Túi xách, giày dép hay trang sức được lựa chọn vừa đủ để hoàn thiện diện mạo. Đây cũng là bí quyết giúp phong cách của cô không bị nặng nề, đặc biệt với những bộ đồ mùa Đông vốn có nhiều lớp trang phục. Đó chính là cách mix đồ khiến Phan Minh Huyền vẫn giữ được sự thanh lịch và trẻ đẹp.