Người mẫu cùng thời Thanh Hằng, Xuân Lan vừa công khai kết hôn lần 3 với chồng Tây hơn 17 tuổi là ai?

Bảo Trúc đã công khai chồng Tây hơn 17 tuổi, đây là lần thứ 3 cô làm đám cưới. Được biết, hôn lễ của cô và chồng Tây sẽ được tổ chức vào tháng 7 tới.

Bảo Trúc và chồng Tây gặp nhau vào năm 2025 tại phòng gym. Chỉ sau 2 tháng hẹn hò, cô được cầu hôn và quyết định lên xe hoa lần thứ 3.

Sau 2 lần đổ vỡ, Bảo Trúc cảm thấy ở chồng Tây có sự chia sẻ và là hậu phương vững chắc của cô. Được biết chồng Tây của Bảo Trúc chưa kết hôn nhưng anh có 2 con riêng. Dù vậy, điều này cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô quá nhiều.

Bảo Trúc là một trong những gương mặt tiêu biểu của làng thời trang Việt Nam giai đoạn đầu những năm 2000, đồng thời ghi dấu ấn nhất định khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Xuất thân từ các cuộc thi người mẫu chuyên nghiệp, cô nhanh chóng gây chú ý nhờ chiều cao nổi bật, gương mặt góc cạnh và phong thái trình diễn cá tính.

Không dừng lại ở sàn catwalk, Bảo Trúc lựa chọn thử sức với diễn xuất – một hướng đi không dễ dàng đối với nhiều người mẫu cùng thời.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của cô đến khi tham gia bộ phim truyền hình Người mẫu, nơi cô đảm nhận vai Yến Nhi, một nhân vật có số phận phức tạp và nội tâm nhiều giằng xé. Vai diễn này không chỉ giúp cô tiếp cận gần hơn với khán giả đại chúng mà còn khẳng định tinh thần làm nghề nghiêm túc, sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật, tiêu biểu là việc chấp nhận thay đổi ngoại hình để phù hợp với nhân vật – một quyết định gây chú ý lớn trong thời điểm bấy giờ.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Bảo Trúc không phải là cái tên xuất hiện dày đặc trên truyền thông, song lại duy trì được sự ổn định nhất định thông qua các vai diễn truyền hình và sự góp mặt trong nhiều dự án giải trí.

Phong cách làm nghề của cô được nhận xét là điềm tĩnh, không ồn ào, chú trọng vào hiệu quả công việc hơn là xây dựng hình ảnh hào nhoáng. Điều này phần nào khiến cô không thuộc nhóm nghệ sĩ “ngôi sao” theo nghĩa phổ biến, nhưng lại tạo được thiện cảm với một bộ phận khán giả yêu thích sự chân thực và bền bỉ.