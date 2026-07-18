Quỳnh Nga chăm mặc như gái teen ở tuổi U40

Vài năm nay, Quỳnh Nga luôn trung thành với phong cách "bánh bèo", sử dụng nhiều điểm nhấn trẻ trung trên set đồ dạo phố.

Street style của người đẹp 38 tuổi được ví như đồng phục nữ sinh với áo nhún bèo thắt nơ và chân váy ngắn xếp ly.

Đầm bí cũng là kiểu trang phục gắn liền những cô nàng tuổi teen, được Quỳnh Nga kết hợp cùng túi cói đậm tinh thần mùa hè.

Theo bạn gái diễn viên Việt Anh, thời trang không liên quan đến độ tuổi mà quan trọng là phù hợp sở thích cũng như vóc dáng.

"Nếu mình cảm thấy thân hình vẫn đáp ứng được trang phục, tại sao không thể mặc? Cơ thể, cuộc sống là do bản thân lựa chọn, cớ gì phải áp đặt với người khác?", Quỳnh Nga nói.

Gu mặc nhí nhảnh khiến "cá sấu chúa" thấy yêu đời hơn, nhờ vậy có cảm giác bản thân thêm trẻ trung. Cô cũng cổ vũ mọi người mặc đẹp vì "đó là điều nhỏ bé giúp cho chúng ta luôn vui vẻ".

Bên cạnh những mẫu váy điệu đà, Quỳnh Nga có lúc diện đồ năng động hơn với áo suông lệch vai phối quần shorts jeans rách.

Trang phục dạo phố của diễn viên 8X thường đến từ Quảng Châu hoặc các hãng nội địa, có giá bán phải chăng.

Quỳnh Nga ưu tiên bảng màu tươi tắn và các họa tiết như kẻ ô, chấm bi, giúp cô thêm nổi bật trong từng khung hình.

Người đẹp quan niệm phụ nữ dù 70 tuổi vẫn có thể theo đuổi phong cách trẻ trung nếu muốn.

Quỳnh Nga sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô được biết đến rộng rãi nhờ vai diễn "cá sấu chúa" Vũ Vũ trong phim truyền hình Lập trình cho trái tim (2009), sau đó ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Về nhà đi con, Sinh tử... Năm 2024, người đẹp trở thành quán quân Bước nhảy hoàn vũ. Cùng năm, cô tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Ảnh: FBNV