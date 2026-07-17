Nhan sắc 'bé' Xuân Nghi thay đổi thế nào sau gần 3 thập kỷ đi hát?

Xuân Nghi sinh năm 1994 tại Đà Lạt, từng là một trong những giọng ca nhí gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều khán giả Việt thế hệ 9X, 2X. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật với bố là nhạc sĩ Duy Thoán và mẹ là ca sĩ Minh Ngọc, Xuân Nghi sớm bộc lộ năng khiếu ca hát.

Khi mới 5 tuổi, cô bước lên sân khấu chuyên nghiệp và nhanh chóng chinh phục khán giả bằng giọng hát trong trẻo, phong cách biểu diễn tự tin cùng hình ảnh đáng yêu của mình.

Ngay từ khi còn bé, cô sở hữu gia tài âm nhạc đồ sộ với 5 album cá nhân, nổi bật nhất là album “Tiếng hát thiên thần nhỏ”. Cô cũng gặt hái nhiều giải thưởng như: Giải đặc biệt Tiếng hát tuổi thơ, giải Nhất Liên hoan Tiếng hát thiếu nhi, giải Nhì Tiếng hát măng non truyền hình TP.HCM.

Xuân Nghi 11 tuổi trong album “Tiếng hát thiên thần nhỏ” với nhan sắc trong trẻo, dễ thương.

“Bé” Xuân Nghi thời kỳ này được đánh giá có phong cách ăn mặc đẹp, cá tính và phong cách biểu diễn tự tin.

Xuân Nghi còn tham gia nhiều bộ phim như “Hoa ngũ sắc”, “Sơn ca không hát”, “Lối rẽ”, “Gia đình phép thuật”, “Giấc mơ biển”.... Nhan sắc của cô nàng trong phim vẫn còn nét hồn nhiên, nguyên sơ của trẻ con, gắn liền với hình tượng sao nhí dễ thương, gương mặt bầu bĩnh, mái tóc tạo kiểu tự nhiên.

Đến năm 16 tuổi, Xuân Nghi quyết định sang Mỹ định cư để thoát khỏi cái bóng của chính mình và tìm cơ hội phát triển bản thân.

Tại Mỹ, cô theo học tại trường đào tạo nghệ sĩ danh tiếng OCHSA (California), chuyên sâu về thanh nhạc, sáng tác và kỹ thuật âm nhạc hiện đại.

Xuân Nghi thời kỳ này đường nét có phần trưởng thành hơn, và pha chút “nét tây” sau thời gian dài học tập và sinh sống tại nước ngoài.

Xuân Nghi chụp ảnh cùng bạn bè đại học tại Đại học Nam California (USC); cô nàng thời kỳ này sở hữu mái tóc dài và theo học chuyên ngành Sản xuất âm nhạc (Music Industry).

Đặc điểm rõ ràng nhất là Xuân Nghi có đôi mắt to đẹp đến nao lòng, dáng người cân đối với vòng eo nhỏ nhắn, xinh đẹp như một cô búp bê.

Xuân Nghi xuất hiện trong tạo hình cá tính và hiện đại sau khi đi du học.

Nữ ca sĩ rũ bỏ hoàn toàn hình tượng trẻ con ngày xưa để xuất hiện với một diện mạo mới cực kỳ gợi cảm, quyến rũ.

Năm 2024 đánh dấu sự lột xác ngoạn mục của Xuân Nghi khi tham gia chương trình “Chị đẹp đạp gió” (mùa 2) và xuất sắc lọt vào đội hình chiến thắng chung cuộc.

Ở tuổi 32, nhan sắc Xuân Nghi được đánh giá ngày càng hiện đại với gu thời trang gợi cảm. Cô chú trọng đầu tư về ngoại hình để luôn xuất hiện nổi bật trên sân khấu.

Sự thay đổi về nhan sắc của cô được khán giả khen ngợi là ngày càng thăng hạng, bởi cô sở hữu vẻ đẹp sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ, hồn nhiên vốn có.

Tháng 6/2026, Xuân Nghi lên xe hoa. Hình ảnh “bé” Xuân Nghi năm nào giờ xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy cưới khiến không ít khán giả xúc động.