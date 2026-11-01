Ở tuổi 47, diễn viên Tần Lam vẫn duy trì diện mạo trẻ trung nhờ kỷ luật trong việc tập luyện, sinh hoạt điều độ và chế độ ăn uống lành mạnh. Một trong những bí quyết được cô chia sẻ là uống một ly nước ép rau củ chứa nhiều thành phần chống viêm mỗi ngày, duy trì hơn hai năm qua. Tần Lam cho biết trong thời gian này, da cô hầu như không bị nổi mụn.

Sắc vóc Tần Lam ở tuổi 47. Ảnh: Weibo

Thức uống mà Tần Lam chia sẻ có nhiều nguyên liệu, gồm: táo, xà lách, cà rốt, ớt chuông, cải xoăn kale, việt quất, mâm xôi, cà chua bi, khổ qua, mầm lúa mì, bột hạt lanh, bột quả aronia, dầu hạt tía tô và hỗn hợp các loại hạt. Tất cả được xay cùng nước thành một ly sinh tố rau củ.

Sau khi rửa sạch các loại rau củ và trái cây, cắt thành miếng nhỏ, cho tất cả nguyên liệu vào máy xay cùng mầm lúa mì, bột hạt lanh, bột quả aronia, dầu hạt tía tô, hỗn hợp hạt và nước. Xay đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn là có thể thưởng thức. Không cần lọc bỏ bã sau khi xay để giữ lại chất xơ từ rau củ và trái cây. Nếu chưa quen với hương vị của thức uống, bạn có thể giảm lượng khổ qua hoặc các loại bột, sau đó điều chỉnh dần theo khẩu vị.

Thức uống chống viêm, ngừa lão hóa của U50 Tần Lam

Theo TVBS, các loại quả mọng, rau lá xanh đậm, cà chua, quả hạch và hạt chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm phản ứng viêm. Trong khi đó, thực phẩm giàu axit béo omega-3 cũng thường được khuyến khích trong chế độ ăn lành mạnh. Duy trì cách ăn uống cân bằng có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể, tạo nền tảng cho làn da khỏe mạnh theo thời gian. Đồng thời, bạn nên hạn chế tiêu thụ quá nhiều đường tinh luyện, đồ chiên rán và thực phẩm chế biến sẵn.

Theo Tina Reilly, Giám đốc dinh dưỡng tại Trung tâm Phục hồi chức năng Hebrew trực thuộc Đại học Harvard, nước ép rau củ có thể là một cách bổ sung dinh dưỡng nếu được chế biến hợp lý. Tuy nhiên, ăn rau củ và trái cây nguyên quả cũng là lựa chọn lý tưởng hơn vì giữ được chất xơ tự nhiên và cần thời gian nhai, giúp tạo cảm giác no.

Với những người khó ăn đủ rau củ mỗi ngày, sinh tố rau củ có thể góp phần bổ sung vitamin và khoáng chất. Một ly sinh tố thiên về rau xanh, kết hợp lượng trái cây vừa phải, có thể cung cấp vitamin A, C, K cùng kali, folate, canxi và sắt.

Khi tự làm tại nhà, bạn có thể tham khảo tỷ lệ khoảng 80% rau củ và 20% trái cây để hạn chế lượng đường tự nhiên. Cà chua, rau bina, cà rốt, củ dền và dưa chuột là những lựa chọn phù hợp, một ít táo, quả mọng, cam hoặc lê giúp thức uống dễ uống hơn.

Tần Lam cao khoảng 1,65 m, được cho là duy trì cân nặng quanh mức 45 kg, vòng eo khoảng 58 cm cùng tỷ lệ mỡ cơ thể 13-18% suốt nhiều năm qua. Ảnh: Weibo

Tần Lam sinh năm 1979, gia nhập làng giải trí năm 2001, được chú ý sau phim Hoàn Châu cách cách phần 3. Cô được giới chuyên môn, khán giả đánh giá tích cực về diễn xuất qua Phong Vân 2, Sở Hán truyền kỳ, Tân một thoáng mộng mơ... Năm 2018, tên tuổi cô lên tầm cao mới với vai hoàng hậu Phú Sát trong Diên Hy Công Lược. Cô nhận nhiều lời khen ngợi về cả diễn xuất lẫn nhan sắc trong Trách em quá xinh đẹp, Cô ấy tỏa sáng... Tần Lam được cho đang yêu diễn viên đàn em Ngụy Đại Huân.