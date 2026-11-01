Mẹ vợ Chân Tử Đan U70 vẫn nóng bỏng, nhan sắc trẻ trung đến mức nào khiến con rể kém 6 tuổi lép vế?

Mới đây, bà Uông Từ Lệ Quân, mẹ vợ của diễn viên Hoa ngữ Chân Tử Đan, khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi đăng tải loạt ảnh mới trên Instagram. Diện chiếc váy quây màu đen phối xanh, bà Uông Từ Lệ Quân chia sẻ: “Chào các bạn trên Instagram, đã lâu rồi tôi chưa đăng bài”.

Trong một bức ảnh khác, bà diện chiếc váy trắng đính hạt ôm sát, khoe vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ.

Trước đó, Jasmine - con gái của Chân Tử Đan và Uông Thi Thi, đã đăng tải video chúc mừng sinh nhật lần thứ 69 của bà ngoại. Trong video, bà Uông diện chiếc váy cổ yếm họa tiết hoa, khéo léo tôn lên vóc dáng cân đối và đường cong quyến rũ. Dù đã ở tuổi gần 70, bà vẫn toát lên vẻ tươi tắn, thanh lịch.

Nhiều cư dân mạng cũng không khỏi bất ngờ trước vẻ ngoài trẻ trung và vóc dáng đáng ngưỡng mộ của bà Uông Từ Lệ Quân.

Một số người bình luận: “Mẹ vợ nóng bỏng quá!” hay “Hai mẹ con trông như chị em gái”. Thậm chí, một người hâm mộ còn hỏi liệu bà có phải em gái của Uông Thi Thi hay không. Trong ảnh là bà Uông Từ Lệ Quân cùng hai con gái, Uông Thi Thi ngồi cùng mẹ.

Mẹ vợ Uông Thi Thi chỉ hơn Chân Tử Đan 6 tuổi. Không ít người hài hước nhận xét Chân Tử Đan trông già dặn hơn cả mẹ vợ. Trong ảnh bên phải, bà Uông Từ Lệ Quân mặc áo đỏ.

Bà Uông Từ Lệ Quân là vợ của ông Uông Quốc Cường, một doanh nhân kinh doanh trang sức từng được truyền thông gọi là “Vua kim cương Canada”. Sau khi kết hôn, bà được chồng yêu chiều và còn được biết đến với biệt danh “Nữ hoàng kim cương”

Trước khi qua đời vào năm 2020, ông Uông Quốc Cường từng cùng vợ điều hành doanh nghiệp kinh doanh trang sức. Ông qua đời sau hai năm chống chọi với bệnh ung thư.

Xuất thân giàu có của Uông Thi Thi cũng thu hút sự chú ý khi cô kết hôn với Chân Tử Đan. Cuộc hôn nhân gây chú ý bởi sự kết đôi giữa nam tài tử võ thuật nổi tiếng và người đẹp đến từ gia đình kinh doanh giàu có.