Đọ sắc vóc nhóm 'chân dài' 1,75 m trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam

Ngày 1/11, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho đêm chung kết chỉ còn cách 7 ngày. Kim Châu, Vân Hà, Hạ Nghi, Gia Linh và Phương Nghi (từ trái sang) lưu lại khoảnh khắc cùng nhau tại phòng tập trong những ngày cuối của hành trình chinh phục vương miện.

Nhóm thí sinh có chiều cao nổi bật tạo dáng trong đồng phục áo polo, chân váy trắng. Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Nguyễn Hồng Hạ Nghi, Đinh Hoàng Gia Linh và Lê Phương Nghi (từ trái sang) khoe vóc dáng tại phòng tập. Hạ Nghi và Gia Linh cùng cao 1,74 m, thuộc nhóm thí sinh có lợi thế chiều cao ở vòng chung kết. Ba cô gái có thế mạnh riêng về ngoại ngữ, học tập và năng khiếu nghệ thuật.

Lịch tập của các thí sinh bắt đầu từ 9h và kéo dài đến 23h. Những ngày này, việc tập luyện là hoạt động trọng tâm của các cô gái.

Lê Phương Nghi (SBD 031), sinh năm 2006, là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại tại Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương ở TPHCM. Cô giành danh hiệu Hoa khôi Trường Đại học Ngoại thương, sở hữu IELTS 7.5 và có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật. Tại phần thi tìm kiếm Đại sứ Nhân ái, Phương Nghi cho biết đã dùng toàn bộ học bổng của mình để thực hiện dự án cộng đồng tại quê nhà Gia Lai.

Đinh Hoàng Gia Linh (SBD 106) cao 1,74 m, số đo ba vòng 83-64-97 cm, đang theo học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học RMIT Việt Nam. Bên cạnh việc học, cô chơi piano, tennis và có năng khiếu ca hát. Đến với phần thi Đại sứ Nhân ái, Gia Linh giới thiệu dự án “Cùng em”, hướng tới hỗ trợ 100 trẻ đang điều trị ung thư tại TPHCM.

Nguyễn Hồng Hạ Nghi (SBD 982) thuộc nhóm thí sinh cao nhất vòng chung kết với chiều cao 1,74 m, số đo ba vòng 81-63-93 cm. Cô có chứng chỉ tiếng Trung HSK 5, từng đại diện trường tham dự cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ toàn quốc 2026. Dự án nhân ái “Mạch nguồn yêu thương” của Hạ Nghi hướng đến hỗ trợ nước sạch cho người dân vùng cao.

Nguyễn Thị Kim Châu và Phạm Vân Hà tạo dáng cùng nhau tại phòng tập. Nếu Kim Châu đã có kinh nghiệm thi sắc đẹp với danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025, Vân Hà là thí sinh nhỏ tuổi nhất Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Hai cô gái cùng có lợi thế hình thể, lần lượt cao 1,74 m và 1,75 m.

Phạm Vân Hà (SBD 638) là đại diện chủ nhà Hải Phòng, cao 1,75 m, số đo ba vòng 80-60-94 cm. Tân sinh viên trường Y có IELTS 7.5 và bằng tiếng Pháp DELF B2. Với dự án nhân ái “Hành trình gieo nụ cười”, Vân Hà đặt mục tiêu chăm sóc răng miệng cho 1.000 trẻ. Việc tranh tài trên sân nhà cũng mang đến cho cô sự cổ vũ từ khán giả đất Cảng.