Đọ sắc vóc nhóm 'chân dài' 1,75 m trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam
Những thí sinh cao 1,74-1,75 m của Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe vóc dáng tại phòng tập, chuẩn bị cho đêm chung kết ngày 7/11 ở Hải Phòng. Các cô gái bước vào giai đoạn tập luyện nước rút, với lịch trình bắt đầu từ 9h và kéo dài đến 23h.
Ngày 1/11, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho đêm chung kết chỉ còn cách 7 ngày. Kim Châu, Vân Hà, Hạ Nghi, Gia Linh và Phương Nghi (từ trái sang) lưu lại khoảnh khắc cùng nhau tại phòng tập trong những ngày cuối của hành trình chinh phục vương miện.
Nhóm thí sinh có chiều cao nổi bật tạo dáng trong đồng phục áo polo, chân váy trắng. Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng.
Nguyễn Hồng Hạ Nghi, Đinh Hoàng Gia Linh và Lê Phương Nghi (từ trái sang) khoe vóc dáng tại phòng tập. Hạ Nghi và Gia Linh cùng cao 1,74 m, thuộc nhóm thí sinh có lợi thế chiều cao ở vòng chung kết. Ba cô gái có thế mạnh riêng về ngoại ngữ, học tập và năng khiếu nghệ thuật.
Lịch tập của các thí sinh bắt đầu từ 9h và kéo dài đến 23h. Những ngày này, việc tập luyện là hoạt động trọng tâm của các cô gái.
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