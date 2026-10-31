Hoa hậu Đền Hùng Giáng My trang hoàng Lễ Halloween, biến hóa với vẻ đẹp ma mị
Nhân dịp Halloween, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đã mang đến tạo hình ấn tượng cho bản thân với vẻ đẹp vừa cuốn hút vừa ma mị.
Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đã chia sẻ những hình ảnh Halloween của cô và nguồn gốc của ngày Halloween. Cô cho biết, Halloween có nguồn gốc từ lễ hội Samhain của người Celt cổ đại, cách đây hơn 2.000 năm. Đó là thời khắc khép lại mùa thu hoạch, đón mùa đông và tưởng nhớ những người đã khuất. Theo thời gian, Halloween trở thành một lễ hội văn hóa đầy màu sắc, nơi trí tưởng tượng, nghệ thuật hóa trang và những câu chuyện huyền bí cùng thăng hoa.
Tuy nhiên, Giáng My cho biết, cô thích nhìn Halloween bằng một lăng kính tích cực. "Bởi đằng sau những chiếc mặt nạ kỳ quái, những quả bí ngô phát sáng hay những câu chuyện ma mị là một thông điệp thú vị: Con người có thể biến điều mình sợ hãi thành niềm vui, biến bóng tối thành nghệ thuật và biến những điều bí ẩn thành sự sáng tạo", Hoa hậu Đền Hùng Giáng My chia sẻ.
Cô cũng chiêm nghiệm rằng cuộc sống vốn có cả ánh sáng lẫn bóng tối. Điều quan trọng không phải là xua đuổi mọi bóng tối, mà là biết thắp lên ánh sáng từ chính tâm hồn mình. Vậy nên, Halloween đâu chỉ là lễ hội của những điều kỳ bí. Đó còn là dịp để chúng ta vui đùa, phá cách, trẻ lại một chút và mỉm cười với cả những điều từng khiến mình e ngại. Bởi đôi khi, ánh sáng đẹp nhất lại được nhận ra giữa bóng tối!
Ngắm những hình ảnh của Hoa hậu Giáng My trong không khí ngày Halloween:
Hoa hậu Giáng My biến hóa với phong cách vừa cuốn hút vừa ma mị.
Cô hóa trang với tạo hình mạng nhện, mặc trang phục đồng điệu, mang đến vẻ đẹp bí ẩn của ngày Halloween.
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Halloween là lễ hội truyền thống đặc trưng ở phương Tây, có tên đầy đủ All Hallows' Evening hay còn gọi là "lễ hội ma quỷ". Lễ thường được tổ chức hàng năm vào ngày 31/10, trước buổi lễ Các Thánh trong Kito Giáo.
Halloween bắt nguồn từ dân tộc Celt sống cách đây hơn 2000 năm trên các vùng đất bây giờ là Anh, Ireland và miền Bắc nước Pháp. Người Celt tin rằng, vào đêm trước năm mới, ranh giới giữa thế giới của người sống và người chết sẽ trở nên mờ nhạt, các linh hồn người chết có thể quay trở lại trần gian nên họ thường đốt lửa cháy sáng và mặc những trang phục để xua đuổi tà ma hay đón người thân "về nhà" trong đêm lễ hội này. Vì thế, ngày này còn mang ý nghĩa tưởng nhớ những người thân đã mất.
Ngoài ra, Halloween còn là để đánh dấu sự kết thúc của một vụ mùa thu hoạch và bắt đầu mùa đông lạnh giá. Ngày nay, lễ hội Halloween đã phổ biến rộng rãi trên khắp thế giới với quy mô lớn nhỏ tùy theo mỗi quốc gia. Trong ngày Halloween, mọi người thường hóa trang thành những nhân vật ma quái, xuất hiện cùng nhau dưới ánh trăng, tham dự các bữa tiệc được trang trí rùng rợn.
Hoa hậu Giáng My lại khiến khán giả ngỡ ngàng với nhan sắc tuyệt đẹp ở Mù Cang Chải. Dù đã bước sang tuổi trung niên như chị vẫn rực rỡ và trẻ trung.