MC Thu Hương đam mê thời trang vintage

MC Thu Hương cho biết, bản thân cô là một tín đồ thời trang nói chung và đồ vintage nói riêng. Tuy nhiên, để trang phục của mình thêm ấn tượng, cô thường làm nó khác đi bằng việc "phối trộn" theo nhiều cách khác nhau và không lặp lại.

Vốn là một người dẫn có gu ăn mặc sang trọng, thanh lịch và đặc biệt không giống ai với sở thích đồ vintage, cô còn phát huy sở trường của mình trong việc tư vấn phối đồ cho những người có chung đam mê vintage. "Tôi mong muốn xây dựng một “hệ sinh thái vintage” - nơi những người phụ nữ có cùng gu mặc đồ vintage sẽ tự định hình phong cách của mình, gắn bó với phong cách vintage và thậm chí truyền cảm hứng cho nhau", Thu Hương nói.

Theo MC Thu Hương, phong cách phối đồ vintage rất nhiều và đa dạng. Chẳng hạn, phong cách tiểu thư thập niên 50, phong cách Bohemian phóng khoáng, Hippie nổi loạn, Retro thập niên 60-70 và xu hướng "preppy" học đường cổ điển... Cá nhân tôi thích và thường theo đuổi phong cách quý cô lịch lãm. Tuy nhiên, tôi cũng thích sự đa dạng, khoáng đạt, bay bổng và biến ảo nên lâu lâu vẫn thay đổi cho đỡ nhàm chán. Các set đồ tôi phối dựng luôn mang tính ứng dụng của thời trang hiện đại, như chơi màu không quá “chỏi”, không quá hở, logo không quá to và khoe mẽ… Để set đồ mang dấu ấn cá nhân nhưng vẫn có thể sử dụng trong nhiều dịp quan trọng.

Đôi khi một mẫu áo, Thu Hương phải dùng đến 20 mẫu váy để ướm và thay đổi. Vì chỉ một chút khác biệt giữa chúng (màu sắc, kiểu dáng, chất liệu) là khiến set đồ không “thuận mắt” ngay lập tức. Một trong những “vũ khí bí mật” mix đồ của cô là chiếc thắt lưng bản nhỏ (nhớ là bản nhỏ kẻo khiến người thêm tròn trịa) để tạo eo cho bộ trang phục. Nhiều người hơi đẫy đà rất sợ trải nghiệm này vì sợ mình to thêm, nhưng hãy nhớ, cơ thể con người luôn có phần nhỏ nhất, đó là chiếc eo, và cách tốt nhất là hãy khoe nó ra một cách khéo léo nhất có thể. Ngoài ra, họa tiết trên áo cũng là một cách để giấu nhược điểm cơ thể và đánh lừa thị giác (dù mập hay ốm) một cách tốt nhất.

Thu Hương thường xuyên cập nhật các xu hướng mới, cách chơi màu, các bộ sưu tập mới nhất của các hãng thời trang danh tiếng, các nhà thiết kế tiên phong.

Theo cô, người thích làm stylist thì nghiên cứu cách “chơi màu” là yêu cầu không thể thiếu.

Mix&match (phối đồ) tuy mất thời gian và phải đầu tư nhiều trang phục nhưng đổi lại, điều đó tạo nên sự độc bản và “không đụng hàng” – yếu tố mà các quý cô đam mê vintage rất yêu thích. Thu Hương thích cách chơi tone màu và phong cách đề cao tính nữ. Ngoài ra, cô cũng thích kiểu phụ mạnh mẽ, quyền lực mà mọi người hay gọi là lady boss. Vậy nên cô cố gắng dung hòa nhưng vẫn đảm bảo tính đa dạng trong việc dựng đồ. Vì thời trang là thế, biến thành tắc kè hoa, làm mới mình, dám thử cái mới và không sợ phán xét, giữ bản ngã và luôn có chính kiến, đó mới là thời tranh đích thực, đặc biệt là với tín đồ vintage.

Nói về lời khuyên cho những người yêu thích vintage và muốn tự dựng đồ cho bản thân để làm mới mình mỗi ngày, Thu Hương cho biết: Hãy thử và thử mỗi ngày. Hôm nay chưa đẹp, ngày mai sẽ đẹp lên. Và theo thời gian, chúng ta sẽ mài sắc khả năng cảm nhận, độ hài hòa và độ sắc bén về ý tưởng phối hợp mỗi khi đứng trước một bộ đồ.