Demi Moore dẫn đầu top sao mặc đẹp

Sự kiện: Phong cách thời trang của SAO

Xiêm y tinh xảo của Demi Moore, Poppy Delevingne... trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Cannes 2026 được Vogue và nhiều tạp chí đánh giá cao, hôm 12/5.

Minh tinh 63 tuổi Demi Moore tỏa sáng trong thiết kế Jacquemus phủ sequin ánh bạc lấp lánh, kết hợp trang sức kim cương hài hòa. Phom dáng đuôi cá ôm sát được nhấn nhá chi tiết peplum tinh tế, giúp tăng vẻ độc đáo và tạo hiệu ứng thị giác khiến đường cong ấn tượng hơn.

Người mẫu Poppy Delevingne cũng thu hút ống kính khi diện bộ đầm John Galliano pha trộn chất liệu nhung và ren cổ điển.

Tác phẩm Ashi Studio bắt sáng giúp diễn viên Mỹ Maika Monroe thêm nổi bật trên thảm đỏ.

Diễn viên Anais Demoustier sải bước yêu kiều cùng trang phục Prada thanh lịch.

Người mẫu Đức Caroline Daur khẳng định dấu ấn riêng bằng thiết kế Roksanda đính tua rua pha màu rực rỡ.

Diễn viên người Anh gốc Ấn Độ Alia Bhatt khoe đường cong qua chiếc váy Tamara Ralph Couture cắt khoét gợi cảm.

Tác phẩm Stephane Rolland Haute Couture dựng phom 3D cầu kỳ trở thành tuyên ngôn phong cách của minh tinh 93 tuổi Joan Collins.

Người đẹp Maura Higgins sang trọng với đầm quây Andrew Kwon kết hợp áo choàng tay bồng dài quét đất.

Ngoại hình gây sốc của Demi Moore trên thảm đỏ Cannes

Ngoại hình của Demi Moore trở thành tâm điểm chú ý trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2026 ngày 1. Nhiều người khen ngợi nữ diễn viên vì vẻ ngoài...

Theo Mi So - Ảnh: AFP, Wire, AP ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/05/2026 14:42 PM (GMT+7)
