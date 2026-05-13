Chân dung Hoa khôi Học viện Tài chính gây chú ý khi ứng tuyển Hoa hậu Việt Nam 2026

Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2026 đã có điểm dừng chân đầu tiên của tour tuyển thí sinh là Học viện Tài chính (Hà Nội). Nguyễn Phương Anh - Hoa khôi Học viện Tài chính 2025 - xuất hiện trong trang phục áo dài thanh lịch, là một trong những người đẹp nổi bật khi tham dự ngày hội tuyển sinh.

Phương Anh là sinh viên năm nhất ngành Quản trị Kinh doanh, khóa K63. Hiện cô tham gia câu lạc bộ Thời trang và Nghệ thuật của Học viện Tài chính và là thành viên ban chuyên môn của liên chi đoàn khoa Quản trị Kinh doanh. Cô đạt học sinh xuất sắc 3 năm cấp 3, khả năng IELTS 6.5.

Người đẹp 18 tuổi cho biết cô có ước mơ tham gia các cuộc thi nhan sắc từ nhỏ. Sau khi giành giải Hoa khôi Học viện Tài chính 2025, cô càng có động lực để tham gia các sân chơi quy mô lớn hơn. Hình mẫu hoa hậu truyền cảm hứng cho Phương Anh là Huỳnh Thị Thanh Thủy (Hoa hậu Việt Nam 2022). "Tôi thường xuyên theo dõi Hoa hậu Thanh Thủy trên mạng xã hội. Tôi ngưỡng mộ sự xinh đẹp, tự tin và khéo léo của cô ấy", Phương Anh chia sẻ.

Phương Anh đồng thời tiết lộ, xuất thân trong một gia đình có nền tảng vững chắc nên bố mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định. Tuy nhiên, người đẹp nhận thấy cô vẫn còn non nớt, cần trau dồi thêm các kiến thức chuyên môn và cách ứng xử khéo léo.

Ngoài ra, người đẹp 18 tuổi còn có năng khiếu chơi piano, múa cổ trang. Cô hy vọng có cơ hội thể hiện các thế mạnh này ở phần thi tài năng của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. "Tôi mong muốn được vào top 5 vì tôi thấy mình có điểm mạnh là sự tự tin và kinh nghiệm về catwalk", Phương Anh bộc bạch.

Sắc vóc Nguyễn Phương Anh - thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026: