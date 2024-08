Song Hye Kyo được khen mặc trẻ trung như sinh viên

Ngày 10/8, Song Hye Kyo chia sẻ lại bức ảnh trên đường phố Hong Kong được một người bạn tag trên Instagram cá nhân với thông điệp: "Đội ngũ các nhà tạo mẫu của tôi". Trong ảnh, mỹ nhân xứ Hàn xõa tóc ngắn, đeo kính gọng trong suốt, diện áo hai dây trắng dáng xòe, để lộ cánh tay thon gọn cùng quần jeans thụng màu xanh nhạt.

Tuy chỉ lộ một bên góc mặt và không make up cầu kỳ, Song Hye Kyo vẫn được khen toát lên khí chất tươi tắn, ngây thơ như một sinh viên đại học. Phong cách thời trang của cô cũng góp phần tạo nên sự trẻ trung như nữ sinh gen Z. Năm nay, xu hướng diện jeans ống rộng rất thịnh hành trong giới trẻ.

Song Hye Kyo cười tươi khi dạo phố Hong Kong cùng bạn bè.

Hình ảnh mới của người đẹp 43 tuổi nhận "cơn mưa" lời khen trên mạng xã hội: "Cô ấy giống như đang đi chơi với bạn sau giờ tan học", "Tôi tưởng đây là Song Hye Kyo năm 20 tuổi, nếu không chú thích còn tưởng đây là ảnh cũ", "Cô ấy hợp với tóc ngắn quá", "Tôi thích phong cách đời thường khi đi du lịch của Song, rất thởi mái và xinh đẹp"...

Song Hye Kyo diện trang phục trẻ trung, đơn giản khi ra sân bay đi Hong Kong

Trước đó, ngày 8/8, Song Hye Kyo xuất hiện ở sân bay với trang phục áo sơ mi, đội mũ giản dị khi chuẩn bị bay sang Hong Kong dự sự kiện của thương hiệu thời trang Fendi do cô làm gương mặt đại diện. Kết thúc sự kiện, người đẹp hẹn hò ăn uống cùng các nhân viên và có khoảng thời gian dạo chơi vui vẻ, đồng thời gặp gỡ Giám đốc truyền thông của thương hiệu Chaumet tại Hong Kong.

Song Hye Kyo trong sự kiện tại Hong Kong, cô được khen có nhan sắc 'đẹp bền vững', 'lão hóa ngược'.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, ra mắt với vai trò người mẫu rồi thử sức đóng phim từ năm 16 tuổi. Năm 2000, cô trở thành sao hạng A nhờ vai chính trong phim Trái tim mùa thu (2000). Cô đóng All In (2003), Full House (2004), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2023). Dù nhiều lần gây tranh cãi về diễn xuất, nữ diễn viên duy trì sức hút và vị thế trên màn ảnh Hàn hơn 20 năm, thuộc top sao nữ được trả cát-xê cao nhất Hàn Quốc. Năm ngoái, cô lần đầu lên ngôi ảnh hậu Baeksang với vai cô gái mang ám ảnh bạo hành trong phim The Glory. Gần đây, nữ diễn viên vừa công bố trở lại màn ảnh với bộ phim Black Nuns kể về những người cố gắng cứu một cậu bé bị linh hồn tà ác chiếm hữu.

Sau khi ly hôn với Song Joong Ki năm 2019, Song Hye Kyo thêm kín tiếng về đời tư, nhưng tích cực xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn. Cô ước tính có khối tài sản trị giá 20 triệu USD.

