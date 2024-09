Song Hye Kyo chuộng kiểu tóc 'quốc dân' của nữ giới

Góp mặt trong triển lãm giới thiệu bộ sưu tập mới của Chaumet với vai trò đại sứ, Song Hye Kyo diện bộ jumpsuit đen phong cách tối giản.

Nữ diễn viên chọn kiểu tóc tết gọn gàng, vừa làm nổi bật chiếc vòng cổ to bản, vừa khoe được mọi đường nét thanh tú trên gương mặt.

Trước đó, trong loạt ảnh chụp cho tạp chí Elle Korea, Song Hye Kyo cũng để tóc tết cùng layout trang điểm cá tính.

Năm ngoái, khi dự Met Gala, người đẹp cũng gây ấn tượng với những lọn tóc tết cách điệu cùng phần tóc mái buông xoã ôm sát gương mặt, cắt tỉa sắc nét.

Kiểu tóc tết lệch bên của Song Hye Kyo từng gây sốt trên nhiều diễn đàn làm đẹp châu Á. Nữ diễn viên kết hợp dây buộc tóc để tạo điểm nhấn, giúp kiểu tết lệch bên trông sang chảnh, thời thượng hơn.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, ra mắt với vai trò người mẫu rồi thử sức đóng phim từ năm 16 tuổi. Năm 2000, cô trở thành sao hạng A nhờ vai chính trong phim Trái tim mùa thu (2000). Cô đóng All In (2003), Full House (2004), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2023). Năm ngoái, cô lần đầu lên ngôi ảnh hậu Baeksang với vai cô gái mang ám ảnh bạo hành trong phim The Glory. Gần đây, nữ diễn viên vừa công bố trở lại màn ảnh với bộ phim Black Nuns kể về những người cố gắng cứu một cậu bé bị linh hồn tà ác chiếm hữu.

