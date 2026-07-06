Sở thích 'áo nào, chun buộc tóc nấy' của Haaland

Bên cạnh mái tóc dài vàng óng đã trở thành "thương hiệu", Erling Haaland còn có một thói quen thời trang thú vị: thường xuyên sử dụng dây chun buộc tóc cùng tông màu với áo đấu hoặc trang phục tập luyện. Chi tiết nhỏ phản ánh sự chỉn chu của Haaland trong cách xây dựng hình ảnh, đồng thời trở thành dấu ấn quen thuộc mỗi khi cầu thủ Na Uy xuất hiện trên sân cỏ.

Tiền đạo người Na Uy sở hữu bộ sưu tập với nhiều màu sắc và họa tiết, thường lựa chọn mẫu dây đồng điệu với màu áo đấu hoặc trang phục tập luyện.

Tại World Cup 2026, Erling Haaland tiếp tục chọn món phụ kiện nhỏ đồng điệu với màu áo đấu, khiến người hâm mộ, đặc biệt là nữ giới thích thú. Phần lớn chun buộc tóc của Haaland đến từ Knekki - thương hiệu mà tiền đạo người Na Uy là nhà đầu tư kiêm cổ đông.

Nhân World Cup 2026, hãng này cũng ra mắt bộ sưu tập dây chun 8 màu với tên gọi "HAALAND EDITION", có giá bán 28 euro. Nhờ sức hút của Haaland, sản phẩm này "cháy hàng" từ khi vòng bảng còn chưa kết thúc.

Haaland không chỉ làm gương mặt đại diện mà còn tham gia đầu tư và cùng phát triển bộ sưu tập dây buộc tóc mang dấu ấn riêng với Knekki. Ảnh: Instagram/ erlinghaaland

Haaland là một trong những tiền đạo hay bậc nhất của Na Uy. Cầu thủ 25 tuổi đang dẫn đầu danh sách lập công cho đội tuyển với 55 bàn trong 49 trận, hơn người xếp thứ hai Jorgen Juve 22 bàn. Haaland cũng là một trong những tiền đạo hàng đầu ở cấp CLB.

Anh từng ghi 86 bàn trong 89 trận cho Dortmund, 162 bàn trong 198 trận cho Man City, giành một Giày Vàng châu Âu, hai Vua phá lưới Ngoại hạng Anh và hai Vua phá lưới Champions League.

Erling Haaland trong trận Na Uy thắng Bờ Biển Ngà 2-1 ở vòng 1/16 World Cup 2026 trên sân Dallas tại Mỹ, ngày 30/6/2026. Ảnh: Instagram/ erlinghaaland

Trong trận thắng Bờ Biển Ngà 2-1 ở vòng 1/16 World Cup, Haaland là người ấn định chiến thắng ở phút 86 với pha đệm vào lưới trống, giúp Na Uy lần đầu thắng ở vòng loại trực tiếp một kỳ World Cup. Tiền đạo 25 tuổi đã ghi 5 bàn sau bốn trận, liên tục "nổ súng" ở các trận đấu đầu tiên và hiện chỉ xếp sau Lionel Messi cùng Kylian Mbappé trong cuộc đua Vua phá lưới.

Ở vòng 1/8, Na Uy sẽ chạm trán Brazil - đội tuyển từng 5 lần vô địch World Cup, khiến màn trình diễn tiếp theo của chân sút 25 tuổi vào lúc 3h sáng ngày 6/7 (giờ Hà Nội) càng được người hâm mộ mong đợi.