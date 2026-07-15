Ăn sáng thịnh soạn giúp giữ dáng, giảm mỡ hiệu quả hơn bỏ bữa

Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Nội tiết và Chuyển hóa Lâm sàng cho thấy ăn bữa sáng đầy đủ có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn so với dồn năng lượng vào bữa tối. Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Juliane Richter (Đại học Lübeck, Đức) phát hiện cơ thể tạo ra hiệu ứng sinh nhiệt sau bữa sáng cao gấp đôi so với sau bữa tối, đồng nghĩa lượng calo được đốt cháy nhiều hơn dù bữa sáng có hàm lượng năng lượng cao. "Cho dù bữa sáng có nhiều calo đến đâu, nó vẫn đốt cháy lượng calo gấp đôi so với bữa tối", Tiến sĩ Juliane Richter, tác giả của nghiên cứu, cho biết.

Nghiên cứu do Juliane Richter thực hiện củng cố tầm quan trọng của việc ăn sáng đủ no thay vì bỏ qua bữa ăn đầu ngày.

Trong nghiên cứu của Tiến sĩ Juliane Richter, người tham gia lần lượt áp dụng chế độ ăn nhiều calo vào bữa sáng và ít calo vào bữa tối trong ba ngày, sau đó đổi ngược lại. Kết quả cho thấy khi phần lớn năng lượng được nạp vào bữa sáng, lượng đường huyết và insulin sau ăn giảm rõ rệt, trong khi hiệu quả này gần như không xuất hiện nếu ăn nhiều vào bữa tối.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cắt giảm quá nhiều calo vào bữa sáng có thể làm tăng cảm giác thèm đồ ngọt trong suốt cả ngày. Điều này không chỉ khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và làn da.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng và giàu năng lượng, đồng thời giảm lượng calo vào bữa tối để hỗ trợ giữ dáng và hạn chế tích mỡ. Ngoài ra, tập trung phần lớn lượng calo vào bữa sáng còn giúp giảm đường huyết và insulin sau ăn, tạo lợi thế cho quá trình trao đổi chất.

Bữa sáng lý tưởng nên có đầy đủ các nhóm dinh dưỡng với tỷ lệ phù hợp theo nhu cầu từng cá nhân. Không chỉ thực phẩm giàu protein mới giúp cơ thể đốt cháy calo, bữa sáng đủ dinh dưỡng cũng thúc đẩy trao đổi chất đáng kể.

Nhiều nghiên cứu dài hạn của các chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ và Cộng hòa Séc cũng cho thấy chế độ ăn với bữa sáng thịnh soạn, bữa trưa vừa phải và bữa tối ít calo giúp giảm chỉ số khối cơ thể (BMI), đồng thời hạn chế nguy cơ tăng cân.

Kết quả này cho thấy muốn giữ dáng không nhất thiết phải nhịn ăn hay cắt giảm calo cực đoan. Thay vào đó, phân bổ năng lượng hợp lý trong ngày, ưu tiên bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng và giảm lượng calo vào bữa tối sẽ giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả, đồng thời duy trì cảm giác no và hạn chế các cơn thèm ăn.