Nhan sắc mỹ nhân Tây Ban Nha vướng tin hẹn hò Mbappé

Thời gian gần đây, nữ diễn viên Ester Expósito nhận được chú ý khi vướng tin hẹn hò siêu sao bóng đá Kylian Mbappe. Dù chưa một lần công khai chuyện tình cảm, cả hai liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau.

Sinh năm 2000 tại Madrid, Ester Expósito bén duyên với diễn xuất từ khi còn là thiếu niên. Cô nổi tiếng toàn cầu nhờ vai Carla Rosón trong series đình đám Elite của Netflix.

Vai diễn cô gái nhà giàu xinh đẹp, sắc sảo đưa tên tuổi Ester vượt ra ngoài Tây Ban Nha, giúp cô trở thành một trong những diễn viên trẻ có sức ảnh hưởng nhất châu Âu.

Sau thành công của Elite, cô tiếp tục tham gia nhiều bộ phim như Someone Has to Die, Venus, Lost in the Night, Bandidos...

Không chỉ ghi dấu ấn trên màn ảnh, Ester còn là gương mặt được nhiều thương hiệu xa xỉ như Yves Saint Laurent Beauty, Dolce & Gabbana hay Bvlgari lựa chọn làm đại sứ và gương mặt quảng bá.

Ở tuổi 26, Ester Expósito là một trong những ngôi sao Tây Ban Nha có lượng người theo dõi lớn nhất trên Instagram với hơn 24 triệu followers.

Cô thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh tiếng nhờ gương mặt sắc sảo, mái tóc vàng đặc trưng cùng phong cách gợi cảm.

Nhiều tờ báo Tây Ban Nha từng gọi cô là “biểu tượng sắc đẹp thế hệ mới”.

Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, Ester đều trở thành tâm điểm nhờ gu thời trang táo bạo nhưng tinh tế. Hình ảnh của cô thường xuyên phủ sóng trên các bảng xếp hạng những mỹ nhân quyến rũ nhất châu Âu.

Tin đồn hẹn hò giữa Ester Expósito và Kylian Mbappé bắt đầu rộ lên từ đầu năm 2026. Theo nhà báo Tây Ban Nha Leticia Requejo, cơ duyên của cặp đôi bắt nguồn từ mạng xã hội khi tiền đạo người Pháp chủ động tìm hiểu về nữ diễn viên sau thời gian dài ngưỡng mộ cô.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, buổi hẹn đầu tiên của hai người diễn ra tại một nhà hàng sang trọng ở Madrid. Sau cuộc gặp này, Mbappé chủ động duy trì liên lạc và mối quan hệ giữa hai người dần trở nên thân thiết hơn.

Tin đồn càng bùng nổ khi cả hai liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại Madrid, Paris và sau đó là đảo Ibiza. Nhiều hình ảnh được truyền thông châu Âu đăng tải cho thấy cặp đôi cùng nghỉ dưỡng trên du thuyền, tham gia các hoạt động như lái mô tô nước, lướt ván điện và dành cho nhau nhiều cử chỉ thân mật.

Trước đó, họ cũng nhiều lần bị bắt gặp đi ăn tối, xuất hiện cùng nhau trong xe riêng và trao nhau nụ hôn, khiến tin đồn hẹn hò lan rộng trên mạng xã hội

Mối quan hệ này cũng kéo theo không ít tranh cãi. Thời điểm Mbappé điều trị chấn thương và chuẩn bị cho trận El Clásico, truyền thông ghi nhận anh xuất hiện cùng Ester tại Paris rồi tiếp tục đi nghỉ, khiến một bộ phận cổ động viên Real Madrid chỉ trích tiền đạo người Pháp “mải yêu quên sự nghiệp”.

Trước làn sóng bình luận tiêu cực, Ester Expósito từng phải hạn chế hoặc tắt bình luận trên trang cá nhân. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, mỹ nhân 26 tuổi khẳng định cô không thích đời tư bị soi mói và mong khán giả quan tâm nhiều hơn đến các dự án nghệ thuật thay vì những tin đồn tình cảm.