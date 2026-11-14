Lý do Nicola Peltz thường được so sánh với mẹ chồng

Dịp Halloween vừa qua, diễn viên Mỹ Nicola Peltz, 31 tuổi, mặc áo da ngắn hở eo và quần cùng màu để hóa thân thành Miêu Nữ. Bộ đồ gợi người hâm mộ nhớ đến hình ảnh Victoria Beckham trong MV Say You’ll Be There của nhóm Spice Girls. Khi ấy, Victoria xuất hiện trong bộ đồ da ôm sát.

Nicola Peltz (phải) bị ví như mẹ chồng (trái) khi diện bộ đồ da dịp Halloween. Ảnh: IG

Những lời so sánh từ khán giả gây bàn tán bởi vợ chồng Brooklyn đã xa cách bố mẹ anh hơn một năm. Hồi tháng 1, con trai cả nhà Beckham công khai cắt đứt quan hệ với gia đình. Tuy nhiên, từ trước khi mâu thuẫn gia đình bùng nổ, cách Nicola chọn trang phục và tạo dáng trước ống kính đã nhiều lần khiến cô được đặt cạnh mẹ chồng.

Trao đổi với Daily Mail, Phil Macleod, nhà tâm lý học sáng lập Thought Reader, lý giải rằng người để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng chúng ta đôi khi lại là người có mối quan hệ phức tạp với ta. Ông nhắc đến hiện tượng "phản chiếu", tức một người vô thức lặp lại cử chỉ, dáng điệu hoặc cách ăn mặc từng thấy ở người khác. Theo ông, Victoria có thể vẫn ảnh hưởng đến gu thời trang của con dâu ngay cả khi hai người ít gần gũi. Bản thân Nicola khi chọn một bộ đồ cũng chưa chắc nghĩ đến mẹ chồng.

Một ví dụ là chiếc áo khoác da kiểu mô tô của Dolce & Gabbana mà Nicola mặc năm 2024. Victoria từng diện đúng mẫu áo này năm 2001. Có giá 965 bảng Anh khi ra mắt, mẫu áo từng được cả Naomi Campbell, Madonna và Jennifer Saunders lựa chọn. Theo Daily Mail, một chiếc cùng mẫu được rao bán lại với giá 7.800 bảng.

Năm 2024, Nicola diện áo khoác da Dolce & Gabbana giống hệt áo của mẹ chồng mặc năm 2001. Ảnh: Dailymail

Đầu năm nay, khi chuẩn bị vào vai vũ công ba lê trong phim độc lập Prima, Nicola đăng hai bức ảnh tập động tác đá chân cao. Một tấm ghi lại lúc cô duỗi thẳng chân lên không trung, tấm kia là lần thực hiện động tác bất thành. Điều khiến người xem liên tưởng đến Victoria là tư thế giơ cao một chân, cách nhà thiết kế thường tạo dáng để khoe độ dẻo trong các bức ảnh suốt nhiều năm.

Ngay cả trong những bức ảnh đời thường, hai người cũng có cách phối đồ tương tự. Ảnh: IG

Nicola và những lần gợi nhớ tới mẹ chồng. Ảnh: AFP

Ngoài khả năng Nicola vô thức chịu ảnh hưởng từ mẹ chồng, Macleod còn cho rằng những điểm tương đồng trong cách ăn mặc, tạo dáng có thể xuất phát từ tâm lý cạnh tranh. Theo ông, khi chọn phong cách vốn gắn với Victoria, diễn viên có thể muốn khẳng định vị thế riêng. "Việc bắt chước không phải lúc nào cũng xuất phát từ mong muốn trở thành một người khác. Đôi khi, đó là cách khẳng định rằng bạn có quyền lực, sự tự tin và tầm ảnh hưởng ngang bằng, thậm chí lớn hơn người mà bạn phản chiếu", ông nói với Daily Mail.

Macleod cũng đưa ra một cách nhìn khác. Ban đầu, Nicola có thể không để ý rằng một bộ đồ hay dáng chụp ảnh của mình gợi nhớ mẹ chồng. Sau nhiều lần được báo chí so sánh với Victoria, có lẽ cô đã nhận ra những nét giống nhau và vẫn muốn mặc theo sở thích.

"Mặt khác, Nicola cũng có thể đơn giản là đủ tự tin để tiếp tục lựa chọn theo ý mình, bất chấp những lời so sánh hay suy nghĩ của người khác", nhà tâm lý học nhận định.