Sắc vóc diễn viên đóng ma nữ trong phim kinh dị Việt đang gây sốt

"Lầu chú Hỏa" là phim kinh dị đang nhận được quan tâm của khán giả tại phòng vé. Sau 1 ngày công chiếu chính thức, phim hiện thu về hơn 14 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam). Trong đó, nhân vật cô Hứa được chú ý hơn cả.

Diễn viên Trương Huỳnh Như là người đảm nhận vai cô Hứa trong dự án của đạo diễn Hùng Trần. Vai diễn này có số phận nghiệt ngã, gây ấn tượng bởi những màn ra tay tàn độc, khiến người xem hoảng sợ.

Trương Huỳnh Như cho biết khi tham gia casting (thử vai), cô không biết trước sự tồn tại của nhân vật cô Hứa vì vai diễn này không xuất hiện trong danh sách tuyển chọn. Sau buổi thử vai, cô được ê-kíp liên hệ và giao đảm nhận nhân vật đặc biệt này.

Trong khi đó, đạo diễn Hùng Trần chia sẻ về quyết định phải chắc chắn chọn Trương Huỳnh Như vào nhân vật này chỉ cần qua video thử vai.

Trương Huỳnh Như sinh năm 1999, tại tỉnh Bình Dương (cũ). Trước khi tham gia "Lầu chú Hỏa", cô là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch.

Từ đầu năm đến giờ, người đẹp đảm nhận 2 vai diễn có sức nặng trong "Mật mã cầu cơ" và "Gánh hát về khuya" của Sân khấu Thế Giới Trẻ (TP.HCM).

Khác với vẻ ma mị, bí ẩn trên màn ảnh rộng, Trương Huỳnh Như lại gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ cùng phong cách thời trang quyến rũ.

Sở hữu gương mặt cá tính, Trương Huỳnh Như nhanh chóng "lọt vào mắt xanh" của các nhà làm phim. Cô được giao các vai diễn nhiều số phận và cả đòi hỏi sức nặng chiều sâu diễn xuất.

Nữ diễn viên bộc bạch: “Bản thân tôi là gương mặt rất mới nên vẫn đang trong quá trình học hỏi, trau dồi và thử nghiệm bản thân ở nhiều dạng vai. Đối với tôi, việc tìm được màu sắc riêng biệt cho một người diễn viên vô cùng quan trọng. Mỗi màu sắc nhân vật khác nhau đều là những hành trang nghề nghiệp quý báu để tôi phát triển bản thân”.

Sau vai diễn cô Hứa oan khuất, cô sẽ tiếp tục gặp gỡ khán giả với vai diễn vũ nữ gợi cảm, đầy tham vọng trong phim "Mesdames Thanh Sắc" và vai diễn đầy ma mị trong "Út Lan 2".