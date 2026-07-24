Trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong) hoảng sợ nghi ngờ xe bị gài bom

Trong trích đoạn giới thiệu tập 12 phim "Lửa trắng" mở ra nhiều tình tiết hấp dẫn, tiếp tục đưa khán giả đến với những nút thắt mới trong cuộc chiến giữa các đối tượng tội phạm và lực lượng chức năng. Trong tập phim, Lão Công (NSƯT Hồ Phong) nhận được tin Mai (Việt Hoa) đang gặp nguy hiểm nên lập tức lên đường đến căn hộ của con gái.

Tuy nhiên, khi đang di chuyển, Lão Công dần nhận ra những dấu hiệu bất thường khiến bản thân phải cảnh giác hơn. Một tiếng động lạ bất ngờ vang lên trong xe khiến Lão Công buộc phải dừng lại để kiểm tra. Chi tiết ngắn ngủi nhưng đầy căng thẳng này làm dấy lên nghi vấn rằng ông có thể đang trở thành mục tiêu của một âm mưu đã được chuẩn bị từ trước.

Lão Công nghi xe bị gài bom. Ảnh VTV

Không chỉ đối mặt với những mối nguy từ bên ngoài, các thành viên trong đường dây còn bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau khi hàng loạt kế hoạch gần đây liên tiếp gặp trục trặc. Những thất bại nối tiếp khiến nhiều người tin rằng đang có kẻ bí mật làm rò rỉ thông tin.

Mỗi người đều có lý do để nghi ngờ đối phương, trong khi danh tính của kẻ phản bội vẫn chưa được làm sáng tỏ. Khi những nghi ngờ ngày càng lớn, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến các mối quan hệ vốn mong manh hoàn toàn đổ vỡ.

Những sự nghi vấn về nội gián ngày càng phức tạp trong nội bộ băng đảng. Ảnh VTV

Trong khi đó, Cương "đen" (Duy Hưng) bày tỏ mong muốn trực tiếp điều hành hệ thống và yêu cầu Trúc "trắng" giải ngân cho những khoản phát sinh. Trúc "trắng" không chấp nhận đề nghị này.

Sự bất đồng trong cách điều hành nhanh chóng biến thành cuộc đối đầu căng thẳng, khi Cương "đen" liên tục gây sức ép và buộc đối phương phải ký các giấy tờ theo yêu cầu. Cuộc tranh chấp cho thấy những rạn nứt ngày càng rõ trong bộ máy vận hành của đường dây.

Cương 'đen' tự ý muốn điều hành hệ thống nhưng vấp phải sự phản đối của Trúc 'trắng'. Ảnh VTV

Tập 12 phim "Lửa trắng" phát sóng lúc 20h00 ngày 24/7 trên VTV3.