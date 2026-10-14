Sắc vóc gợi cảm tuổi 30 của Đỗ Mỹ Linh

Vào đúng sinh nhật tuổi 30, Đỗ Mỹ Linh đăng bộ ảnh mới thực hiện với kiểu trang điểm cá tính, sắc sảo và trang phục Balmain tôn đường cong gợi cảm.

Hoa hậu Việt Nam 2016 bày tỏ hy vọng có một chương mới đầy may mắn, hạnh phúc và bình an.

Bà mẹ hai con được khen ngày càng xinh đẹp, rực rỡ.

Cô sinh em bé thứ hai hồi cuối tháng 4 nhưng chưa công bố chân dung con với khán giả.

Gần đây, Đỗ Mỹ Linh tích cực hoạt động trở lại khi xuất hiện tại một số sự kiện thời trang, nhan sắc. Hôm 10/10, cô được chú ý khi tham gia chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hải Phòng với vai trò giám khảo.

Bà mẹ hai con khoe vẻ quyến rũ với váy cúp ngực màu nude dáng thướt tha của nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn kết hợp trang sức hàng hiệu.

Đỗ Mỹ Linh gần đây thường xuất hiện cùng trang phục tôn vòng một. Hơn 5 tháng sau sinh em bé thứ hai, bà xã phó chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang đã lấy lại vóc dáng thon gọn và được nhiều khán giả khen 'vẻ đẹp ngày càng đằm thắm'.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, sau đó thi Miss World 2017, chiến thắng danh hiệu "Người đẹp nhân ái" và vào top 40 chung cuộc. Trước khi lập gia đình, cô gắn bó công việc diễn thời trang, làm MC, biên tập viên truyền hình.

Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang tháng 10/2022 và đón con gái đầu lòng Tuệ An (tên thân mật Titi) tháng 7/2023, còn em bé thứ hai chào đời tháng 4 năm nay.

Sau khi làm dâu hào môn, cô tập trung vun vén tổ ấm, từ cuối năm 2024 giữ chức phó chủ tịch một công ty thuộc Tập đoàn T&T. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, cung cấp dịch vụ cho thuê, quản lý trung tâm thương mại, tòa nhà và căn hộ văn phòng.