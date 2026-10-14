5 thay đổi ở phụ nữ tuổi 40 và cách chăm sóc cơ thể khỏe đẹp

1. Những thay đổi thường gặp ở phụ nữ tuổi 40

Không phải tất cả phụ nữ đều bước vào tiền mãn kinh ở tuổi 40. Tuy nhiên, giai đoạn chuyển tiếp mãn kinh có thể bắt đầu từ độ tuổi này ở một số người và kéo dài trong vài năm trước khi mãn kinh. Trong giai đoạn này, hoạt động của buồng trứng thay đổi, nồng độ estrogen và progesterone biến động. Những thay đổi này có thể biểu hiện khác nhau ở mỗi người.

Kinh nguyệt thất thường

Một trong những dấu hiệu sớm thường gặp là chu kỳ kinh thay đổi. Kinh nguyệt có thể đến sớm hoặc muộn hơn, lượng máu kinh nhiều hoặc ít hơn và số ngày hành kinh cũng thay đổi.

Bất thường về kinh nguyệt ở tuổi 40 do nhiều nguyên nhân: Tiền mãn kinh, u xơ tử cung, polyp, rối loạn tuyến giáp và một số bệnh lý phụ khoa khác...

Bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm và rối loạn giấc ngủ

Bốc hỏa là cảm giác nóng đột ngột, thường xuất hiện ở mặt, cổ và ngực, có thể kèm theo đổ mồ hôi. Một số phụ nữ gặp tình trạng này vào ban đêm, gây tỉnh giấc và khó ngủ. Thiếu ngủ kéo dài có thể khiến cơ thể mệt mỏi, khó tập trung và dễ thay đổi tâm trạng vào ban ngày.

Sau tuổi 40, phụ nữ có nhiều thay đổi về tâm trạng và hình thể. Ảnh minh họa AI.

Thay đổi tâm trạng và khả năng tập trung

Biến động nội tiết trong giai đoạn chuyển tiếp mãn kinh có thể đi kèm cáu gắt, lo âu, tâm trạng thất thường hoặc cảm giác khó tập trung, hay quên.

Thay đổi nội tiết không phải là nguyên nhân duy nhất ảnh hưởng đến trí nhớ, tâm trạng... Căng thẳng, thiếu ngủ, áp lực công việc và các vấn đề sức khỏe khác cũng có thể góp phần gây ra những triệu chứng này.

Thay đổi vóc dáng và khối cơ

Khi tuổi tăng, khối lượng cơ và mức tiêu hao năng lượng khi nghỉ có xu hướng giảm. Những thay đổi nội tiết trong giai đoạn quanh mãn kinh cũng có thể ảnh hưởng đến sự phân bố mỡ, khiến mỡ dễ tích tụ quanh vùng bụng.

Vì vậy, duy trì tập luyện sức mạnh và chế độ ăn phù hợp ngày càng quan trọng, thay vì chỉ tập trung vào việc giảm cân.

Da, tóc và sức khỏe vùng kín

Khi nồng độ estrogen giảm dần, da có thể trở nên khô hơn và mất dần độ đàn hồi. Một số phụ nữ nhận thấy tóc mỏng hoặc thưa hơn.

Ở vùng sinh dục - tiết niệu, tình trạng giảm estrogen có thể gây khô âm đạo, nóng rát, đau khi quan hệ hoặc một số triệu chứng tiết niệu. Những vấn đề này có thể ảnh hưởng đến đời sống tình dục và chất lượng cuộc sống nhưng có nhiều phương pháp điều trị, do đó không nên âm thầm chịu đựng.

2. Những vấn đề sức khỏe cần quan tâm về lâu dài

Tuổi tác và những thay đổi nội tiết trong giai đoạn quanh mãn kinh có thể đi kèm với sự thay đổi của nhiều yếu tố nguy cơ sức khỏe.

- Tim mạch: Sau mãn kinh, nguy cơ mắc bệnh tim mạch tăng lên cùng với tuổi và sự thay đổi nhiều yếu tố nguy cơ như huyết áp, cholesterol, cân nặng và đường huyết. Vì vậy, phụ nữ không nên chỉ chú ý đến các triệu chứng mãn kinh mà bỏ qua việc kiểm tra sức khỏe tim mạch.

- Xương: Mất xương tăng nhanh hơn quanh thời điểm mãn kinh do sự suy giảm estrogen, làm tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương về sau.

- Mất cơ và rối loạn chuyển hóa: Tuổi tác, ít vận động và thay đổi nội tiết có thể góp phần làm giảm khối cơ, tăng mỡ và ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát đường huyết. Đây là lý do nên duy trì vận động và chế độ ăn cân đối từ sớm.

3. Làm gì để chăm sóc sức khỏe tuổi 40?

Ăn uống cân đối

Ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, cá, trứng, thịt nạc và các nguồn protein phù hợp. Chế độ ăn cũng cần cung cấp đủ canxi và vitamin D thông qua thực phẩm hoặc bổ sung khi có chỉ định.

Hạn chế thực phẩm nhiều đường, chất béo bão hòa, thực phẩm chế biến sẵn và rượu bia. Caffeine có thể làm nặng hơn triệu chứng bốc hỏa hoặc ảnh hưởng giấc ngủ ở một số người, vì vậy nên điều chỉnh tùy khả năng dung nạp.

Tập luyện thường xuyên

Phụ nữ tuổi 40 nên duy trì lối sống lành mạnh để chăm sóc sức khỏe. Ảnh minh họa AI.

Kết hợp vận động aerobic như đi bộ nhanh, đạp xe với các bài tập sức mạnh ít nhất 2 ngày mỗi tuần giúp duy trì cơ bắp, hỗ trợ sức khỏe xương và kiểm soát cân nặng.

Các bài tập thăng bằng, yoga hoặc thái cực quyền cũng có thể được bổ sung tùy thể trạng và sở thích.

Chăm sóc giấc ngủ và tinh thần

Nên duy trì giờ ngủ và thức tương đối ổn định, giữ phòng ngủ mát, tối và yên tĩnh. Hạn chế rượu bia, caffeine vào cuối ngày và giảm sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ.

Thiền, hít thở sâu, yoga hoặc duy trì các hoạt động yêu thích có thể giúp giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tinh thần.

Chăm sóc cơ sàn chậu

Bài tập cơ sàn chậu (Kegel) có thể giúp một số phụ nữ cải thiện tình trạng són tiểu. Cần thực hiện đúng kỹ thuật và không nên tự tập bằng cách thường xuyên ngắt dòng nước tiểu khi đi vệ sinh.