Diễn viên Mỹ thay đổi cách chống nắng sau phát hiện tổn thương tiền ung thư

Brooke Shields, 61 tuổi, là diễn viên kiêm người mẫu Mỹ, từng là biểu tượng thời trang nổi bật của thập niên 1980. Ảnh: Instagram brookeshields

Ở tuổi 61, Brooke Shields nhìn nhận khác về những năm tháng thường xuyên phơi nắng khi còn trẻ. Nữ diễn viên cho biết thuộc thế hệ từng xem làn da rám nắng là biểu tượng của vẻ khỏe khoắn, thậm chí bôi dầu lên da rồi nằm dưới nắng mà không ý thức đầy đủ về tác hại lâu dài của tia cực tím.

Vài năm trước, trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ phát hiện những tế bào tiền ung thư trên môi Shields. Theo Elle, tổn thương được xác định là dày sừng ánh sáng, tình trạng thường liên quan đến phơi nhiễm tia cực tím kéo dài. Bác sĩ ban đầu loại bỏ các tế bào ở môi nhưng do tổn thương tái xuất hiện, cô phải thực hiện một thủ thuật sâu hơn để xử lý hoàn toàn vùng da bất thường. Điều khiến Shields bất ngờ là tổn thương được cho có liên quan đến những tác động từ ánh nắng xảy ra 30-40 năm trước, thời điểm cô còn trẻ. Nữ diễn viên từng nói cô vẫn phát hiện những đốm nhỏ trên da cần được kiểm tra và nhận ra tổn thương do ánh nắng có thể tồn tại âm thầm trong nhiều thập niên.

Dự án quảng cáo quần bò với Calvin Klein năm 1980 giúp Brooke Shields thành biểu tượng thời trang. Ảnh: Calvin Klein

Thói quen phơi nắng thời trẻ để lại hậu quả nhiều năm sau

Dày sừng ánh sáng là một trong những tổn thương tiền ung thư phổ biến, hình thành do da tiếp xúc với tia cực tím từ ánh nắng hoặc giường tắm nắng trong thời gian dài. Theo Học viện Da liễu Mỹ (AAD), tổn thương thường xuất hiện ở những vùng tiếp xúc nhiều với ánh nắng như mặt, môi, tai, da đầu, cổ, mu bàn tay và cẳng tay. Ban đầu, tổn thương có thể không gây chú ý. Da có thể chỉ hơi thô ráp, khô, bong vảy hoặc xuất hiện một mảng màu hồng, đỏ, nâu. Một số trường hợp gây ngứa, rát hoặc đau. Chính vì có thể giống tình trạng khô da hay đốm sắc tố do tuổi tác, người mắc dễ bỏ qua.

Theo AAD, sự tổn thương do tia UV có tính tích lũy. Một khi da đã chịu tổn thương đáng kể, nguy cơ xuất hiện thêm dày sừng ánh sáng cũng như ung thư da sẽ tăng lên. Trường hợp của Shields là lời nhắc về tác động lâu dài của việc phơi nắng không bảo vệ. Những gì xảy ra với làn da ở tuổi 50-60 không nhất thiết bắt nguồn từ các thói quen chăm sóc da trong vài năm gần đó mà có thể liên quan đến lượng tia UV tích lũy từ thời trẻ.

Sau tuổi 40 vẫn có thể bắt đầu bảo vệ da

Sau trải nghiệm này, Shields chuyển sang chú trọng hơn đến việc chống nắng hằng ngày. Cô cho biết hiện sử dụng kem chống nắng thường xuyên và xem đây là một phần trong quy trình chăm sóc da thay vì chỉ dùng khi đi biển hoặc hoạt động ngoài trời.

Theo AAD, người có tiền sử dày sừng ánh sáng nên đặc biệt chú ý bảo vệ da khỏi tia UV. Kem chống nắng được khuyến nghị có khả năng chống phổ rộng, SPF từ 30 trở lên và chống nước; đồng thời nên kết hợp với quần áo che chắn, mũ rộng vành, kính râm và tìm bóng râm khi ở ngoài trời. Kem chống nắng cũng cần được sử dụng đều đặn thay vì chỉ vào những ngày nắng gắt. AAD khuyến nghị thoa sản phẩm khoảng 15 phút trước khi ra ngoài và bôi lại sau mỗi hai giờ khi tiếp tục ở ngoài trời, hoặc sau khi bơi và đổ nhiều mồ hôi.

Một tổng quan hệ thống công bố năm 2026, tổng hợp 11 thử nghiệm ngẫu nhiên với hơn 7.300 người, cũng ghi nhận sử dụng kem chống nắng hằng ngày làm giảm tỷ lệ xuất hiện dày sừng ánh sáng trong các nghiên cứu được phân tích.

Không nên xem mọi thay đổi trên da là dấu hiệu lão hóa

Với phụ nữ bước vào tuổi trung niên, những vùng da khô ráp, bong vảy kéo dài hoặc các đốm mới xuất hiện thường dễ bị xem là hệ quả bình thường của lão hóa. Tuy nhiên, một số thay đổi cần được bác sĩ da liễu kiểm tra. Đặc biệt, một vùng da liên tục đóng vảy rồi tái phát, vết thương không lành, tổn thương gây ngứa hoặc đau, chảy máu hoặc ngày càng thay đổi về kích thước, màu sắc và hình dạng không nên tự điều trị kéo dài tại nhà.

Dày sừng ánh sáng được xem là tổn thương tiền ung thư vì một số tổn thương có thể tiến triển thành ung thư biểu mô tế bào vảy. Việc phát hiện và điều trị sớm giúp giảm nguy cơ này. Tùy số lượng, vị trí và đặc điểm tổn thương, bác sĩ có thể lựa chọn các phương pháp như áp lạnh, thuốc bôi hoặc những liệu pháp điều trị khác.

Ở tuổi 61, Brooke Shields vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung, khỏe khoắn và được chú ý bởi phong cách sống tích cực cùng vẻ ngoài tự nhiên. Ảnh: Instagram brookeshields

Brooke Shields sinh năm 1965 tại New York, Mỹ, là diễn viên, người mẫu và tác giả nổi tiếng. Bà bắt đầu làm người mẫu từ khi còn nhỏ, từng gây chú ý với vai diễn trong phim Pretty Baby (1978) và trở thành gương mặt quen thuộc qua loạt phim truyền hình Suddenly Susan. Shields cũng xuất hiện trong nhiều tác phẩm như The Blue Lagoon, Friends và Jane the Virgin. Bên cạnh diễn xuất, bà hoạt động trong lĩnh vực sân khấu Broadway, viết sách và xây dựng thương hiệu chăm sóc sức khỏe dành cho phụ nữ trung niên.