Đỗ Mỹ Linh mặc sexy, đeo đồng hồ chục tỷ

Một lần dự sự kiện mới đây, Đỗ Mỹ Linh thu hút chú ý khi mặc trang phục đơn sắc tối giản, phom ôm sát làm nổi bật thân hình quyến rũ. Khoảng 5 tháng sau sinh em bé thứ hai, bà xã phó chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang đã lấy lại vóc dáng thon gọn và được nhiều khán giả khen "vẻ đẹp ngày càng đằm thắm".

Mỹ nhân 30 tuổi tiết chế trang sức đi kèm, chỉ đeo bông tai Louis Vuitton đính kim cương trị giá 335 triệu đồng. Cô kết hợp túi Chanel dáng hộp gần 200 triệu đồng, trong khi điểm nhấn hào nhoáng nhất trên tổng thể là chiếc đồng hồ Richard Mille sang trọng.

Đỗ Mỹ Linh dự event mới đây. Ảnh: FBNV

Món phụ kiện đáng giá cả gia tài lần đầu được trông thấy trên tay Đỗ Mỹ Linh tại một event của nhà chồng sau đám cưới năm 2022. Thiết kế RM 07-01 Ladies Rose Gold Onyx Snow Diamond Set của Richard Mille có phần vỏ làm từ vàng hồng 18K, mặt số đá onyx được tô điểm bằng những viên kim cương đính thủ công tinh xảo, tạo hiệu ứng lấp lánh như tuyết. Tác phẩm được rao giá 350.000 USD (gần 9,2 tỷ đồng) trên Wrist Aficionado.

Con dâu Bầu Hiển không thường xuyên khoe chiếc đồng hồ đắt đỏ này. Cô thỉnh thoảng đeo nó dự sự kiện và phối cùng xiêm y thanh lịch.

Mẫu đồng hồ Richard Mille của phu nhân hào môn.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, sau đó thi Miss World 2017, chiến thắng danh hiệu "Người đẹp nhân ái" và vào top 40 chung cuộc. Trước khi lập gia đình, cô gắn bó công việc diễn thời trang, làm MC, biên tập viên truyền hình.

Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang tháng 10/2022 và đón con gái đầu lòng Tuệ An (tên thân mật Titi) tháng 7/2023, còn em bé thứ hai chào đời tháng 4 năm nay. Sau khi thành dâu hào môn, cô tập trung vun vén tổ ấm, từ cuối năm 2024 giữ chức phó chủ tịch một công ty thuộc Tập đoàn T&T. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, cung cấp dịch vụ cho thuê, quản lý trung tâm thương mại, tòa nhà và căn hộ văn phòng.

Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, là con trai thứ hai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (thường gọi Bầu Hiển) - chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và đứng đầu tập đoàn T&T. Anh hiện là phó chủ tịch hội đồng quản trị T&T Group và giữ chức chủ tịch CLB Hà Nội từ khi 25 tuổi, trở thành chủ tịch câu lạc bộ trẻ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Tháng 4/2025, Vinh Quang được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị Vietravel Airlines. Ngày 16/10 cùng năm, anh nhận chức phó chủ tịch Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu (VDEN). Tháng 3 năm nay, anh trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2026 - 2031.