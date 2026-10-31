Profile 'không phải dạng vừa đâu' của 4 người đẹp TPHCM trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Trần Xuân Khánh Linh: Nhận học bổng từ 6 đại học Mỹ

Trần Xuân Khánh Linh (SBD 818), sinh năm 2006, cao 1,69 m, số đo ba vòng 83-60-88 cm, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Khánh Linh cho biết cô từng là thủ khoa APU năm học 2023-2024, nhận học bổng từ 6 đại học Mỹ với tổng giá trị hơn 500.000 USD. Khi học tại BUV, cô có tên trong Dean’s List năm 2025, thuộc nhóm 5% sinh viên có điểm cao nhất ngành.

Khánh Linh tiết lộ diễn viên Quách Ngọc Ngoan là cậu của mình. “Cậu dặn em hãy tự tin và cứ là chính mình”, cô kể về lời động viên nhận được khi thi Hoa hậu Việt Nam.

Khi cô quyết định thi hoa hậu, mẹ từng lo con sống tình cảm, dễ bị tác động bởi những nhận xét bên ngoài. Tuy nhiên, cô vẫn muốn thử sức vì yêu nghệ thuật và mong thực hiện dự án nhân ái.

“Em sẽ cố gắng giữ bình tĩnh, chân thành và trả lời bằng chính những điều mình tin tưởng”, Khánh Linh nói về mong muốn bước vào phần thi ứng xử.

Khả năng sử dụng 6 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật, Pháp và Tây Ban Nha là một thế mạnh khác của nữ sinh.

Tại phần thi Đại sứ Nhân ái, Khánh Linh giới thiệu dự án “Cánh cửa thần kỳ”, đề xuất xây dựng thư viện thông minh, giúp trẻ tiếp cận tiếng Anh và công nghệ. Kế hoạch đặt mục tiêu có ba thư viện tại ba điểm trường trong sáu tháng đầu, huy động 50 tình nguyện viên.

Gouband Lisa: Cô gái Việt - Pháp quyết tâm chinh phục vương miện

Gouband Lisa (SBD 124), sinh năm 2007, mang hai dòng máu Việt - Pháp, theo học chương trình Cử nhân Khoa học Quản lý tại Emlyon Business School, Pháp. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng là 78-59-82 cm.

Lisa cho biết trước cuộc thi, cô khá khép kín, quen sống độc lập và ít chia sẻ chuyện riêng. Sinh hoạt cùng nhiều người bạn tại nhà chung khiến cô phải học cách thích nghi, chủ động giao tiếp.

Khó khăn của Lisa nằm ở việc diễn đạt bằng tiếng Việt khi vốn từ chưa phong phú. Qua những buổi học, luyện tập và sự động viên của các thí sinh, cô dần tự tin hơn khi trình bày suy nghĩ trước đám đông.

“Điều quan trọng là dám nói, dám chia sẻ và không ngừng học hỏi”, Lisa chia sẻ.

Những chuyến đi giúp cô tìm hiểu thêm văn hóa Việt Nam. Lisa được mặc trang phục quan họ tại Đền Đô, mặc áo dài cách tân tại Côn Sơn - Kiếp Bạc, trải nghiệm hái chè ở Tân Uyên và tham gia hoạt động nhân ái tại Lai Châu, Tuyên Quang, Hải Phòng.

Trong hành trình ấy, cô thân thiết với Lưu Phương Anh. Bữa cơm tại nhà người bạn Hải Phòng mang lại cho Lisa cảm giác gần gũi, được quan tâm khi sống xa gia đình. Cô trân trọng tình cảm các thí sinh dành cho nhau dù cùng trải qua thử thách và cạnh tranh.

Ở phần thuyết trình dự án nhân ái, Lisa đề xuất hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh tại 30 trường, với ngân sách dự kiến khoảng 300 triệu đồng.

Nguyễn Thị Kim Châu: Từ sàn đấu Taekwondo đến sân khấu sắc đẹp

Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168), sinh năm 2006, là sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Văn Hiến. Cô từng giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.

Kim Châu cao 1,74 m, số đo ba vòng 85-64-95 cm. Cô bắt đầu tập Taekwondo từ lớp 6, duy trì đến lớp 10 và từng được chọn vào đội tuyển thành phố.

Trước Hoa hậu Việt Nam, Kim Châu giành giải Nhất Taekwondo đối kháng đồng đội cấp thành phố năm 2022, giải Nhất đối kháng cấp quận và giải Ba đối kháng cấp thành phố năm 2023. Những năm tập võ giúp cô rèn thể lực, tính kỷ luật và sự kiên trì.

Vào chung kết, Kim Châu có thêm trải nghiệm qua hoạt động trồng rừng ngập mặn tại Bàng La, Hải Phòng. Cô cho biết những chuyến đi giúp mình hiểu hơn về đời sống, môi trường và suy nghĩ về cách đóng góp sau cuộc thi.

Lịch sinh hoạt xa nhà, tập luyện và tham gia thử thách cũng là dịp để cô rèn tính tự lập, khả năng thích nghi, học cách lắng nghe những người bạn có cá tính khác nhau.

Trong phần thi Đại sứ Nhân ái, Kim Châu đề xuất “Tiếng Anh mở cánh cửa tương lai”, hướng tới hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh khó khăn học ngoại ngữ.

Đinh Hoàng Gia Linh: Nữ sinh RMIT từng phải tập lại cách cười

Đinh Hoàng Gia Linh (SBD 106), sinh năm 2006, cao 1,73 m, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học RMIT Việt Nam. Số đo ba vòng là 83-64-97 cm.

Gia Linh có sở thích chơi tennis, đọc sách, piano và ca hát. Cô đến Hoa hậu Việt Nam với mong muốn học hỏi, trải nghiệm, gặp gỡ những người có thể truyền cảm hứng trên hành trình phát triển bản thân.

Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong, nữ sinh chia sẻ từng bị liệt dây thần kinh số 7, ảnh hưởng đến cơ mặt. Cô phải tập cách cười, điều khiển biểu cảm để tự tin xuất hiện trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tại phần thi Đại sứ Nhân ái, Gia Linh giới thiệu dự án “Cùng em”, dự kiến hỗ trợ 100 trẻ điều trị ung thư tại TPHCM. Ngân sách đề xuất là 250 triệu đồng, dành cho hỗ trợ bằng tiền, đồ dùng học tập, vui chơi và chi phí đi lại cho gia đình bệnh nhi.