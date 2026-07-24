Phong cách thời trang trẻ trung của cựu người mẫu Đào Lan Phương

Mùa hè là khoảng thời gian cựu người mẫu Đào Lan Phương dành cho những chuyến nghỉ dưỡng để cân bằng cuộc sống sau lịch trình bận rộn. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh khám phá các bãi biển trong nước cũng như du lịch nước ngoài với phong cách thời trang trẻ trung, nữ tính.

Trong những chuyến đi biển, Đào Lan Phương ưu tiên các thiết kế ôm sát cơ thể, chất liệu co giãn và phom dáng tối giản. Những gam màu nổi bật giúp cựu người mẫu tôn làn da sáng cùng vóc dáng cân đối.

Ở tuổi 43, bà mẹ hai con vẫn giữ được hình thể săn chắc nhờ duy trì lối sống năng động. Cô thường xuyên tập luyện nhiều môn thể thao như pickleball, golf và yoga, nhờ đó tự tin diện những trang phục ôm dáng

Bên cạnh những chiếc váy bodycon, Đào Lan Phương cũng linh hoạt thay đổi phong cách với các mẫu váy maxi, đầm hai dây họa tiết hoa hay trang phục mang hơi hướng nghỉ dưỡng.

Những lựa chọn này vừa phù hợp không khí mùa hè, vừa giúp cô có những bức ảnh check-in nổi bật. Theo Đào Lan Phương, trang phục không nhất thiết phải đắt tiền mà quan trọng là phù hợp với vóc dáng, hoàn cảnh và phong cách cá nhân.

Ở những buổi dạo phố, Đào Lan Phương cũng gây chú ý với phong cách năng động, khoe đôi chân thon dài.

Theo người đẹp, việc mặc đẹp trong mỗi chuyến đi giúp cô lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, đồng thời mang lại nguồn năng lượng tích cực để trở lại với công việc hiệu quả hơn.

Đào Lan Phương sinh năm 1983, từng tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2004 và góp mặt trong bộ phim Cô gái xấu xí năm 2008.

Năm 2011, cô kết hôn với doanh nhân Sammy Hoàng - con trai tỷ phú Hoàng Kiều. Sau khi rời sàn diễn, cô tập trung phát triển công việc kinh doanh và đầu tư trong lĩnh vực điện ảnh tại Việt Nam.