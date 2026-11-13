Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe vóc dáng tròn đầy

Tháng 8/2016, Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 20 tuổi. Từ một cô sinh viên Đại học Ngoại thương có vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng, sau 10 năm, người đẹp Hà thành đã có nhiều thay đổi. Ở tuổi 30, cô sở hữu diện mạo đằm thắm, phong cách thời trang sang trọng và thần thái tự tin của người phụ nữ trưởng thành.

Sau một thập kỷ, những đường nét ấy vẫn còn nhưng đã có sự thay đổi rõ rệt. Gương mặt Đỗ Mỹ Linh hiện sắc nét hơn, thần thái cũng trở nên đằm thắm.

Cách trang điểm được tiết chế, không quá cầu kỳ nhưng đủ làm nổi bật những ưu điểm trên gương mặt. Nụ cười tươi và ánh mắt hiền vẫn là nét duyên quen thuộc của Hoa hậu Việt Nam 2016.

Sự thay đổi nhan sắc của Đỗ Mỹ Linh còn thể hiện qua phong cách thời trang. Nếu trước đây, cô thường lựa chọn những bộ váy nữ tính, an toàn thì hiện tại, người đẹp đã định hình được gu ăn mặc riêng. Những thiết kế thanh lịch, có phom dáng tinh tế, màu sắc trang nhã thường xuyên xuất hiện trong tủ đồ của cô.

Khi dự sự kiện, Đỗ Mỹ Linh chuộng những bộ đầm tôn vóc dáng, kiểu dáng sang trọng nhưng không quá phô trương. Trong đời thường, cô lại ưu tiên trang phục đơn giản, trẻ trung. Người đẹp không cần những bộ cánh quá nổi bật để thu hút sự chú ý mà thường tạo thiện cảm bằng sự chỉn chu và cách kết hợp trang phục hài hòa.

Đáng chú ý, sau khi kết hôn và sinh con, Đỗ Mỹ Linh vẫn duy trì được vóc dáng cân đối. Nhiều người nhận xét nhan sắc của cô ngày càng mặn mà, không còn nét non nớt của cô gái đôi mươi.

Đây cũng là sự thay đổi dễ hiểu khi người đẹp bước sang một giai đoạn khác của cuộc sống, có thêm những trải nghiệm và trách nhiệm mới.

Sau 10 năm, nhiều thay đổi trong cuộc sống đã giúp Đỗ Mỹ Linh ngày càng hoàn thiện bản thân từ tính cách đến gu thời trang.

Từ người đẹp mang danh "hoa hậu không hàng hiệu", hiện tại, gu thời trang của Đỗ Mỹ Linh ngày càng nâng cấp và nhận được sự đánh giá cao từ làng mốt. Mỗi lần xuất hiện, Hoa hậu Việt Nam 2016 đều xứng danh dâu hào môn bởi gu thời trang sang trọng, thanh lịch.