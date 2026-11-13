5 loại trà giúp làn da đủ ẩm và sáng mịn hơn

1. Trà bạc hà lục hỗ trợ làn da dễ nổi mụn

Trà bạc hà lục (spearmint) được pha từ lá cây Mentha spicata, có hương thơm dịu, vị thanh mát và không chứa caffeine. Loại trà này được quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ cân bằng hormone androgen - yếu tố có thể kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, khiến da tiết nhiều dầu và dễ nổi mụn.

Một số nghiên cứu trên phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang ghi nhận nồng độ testosterone giảm sau khoảng một tháng uống trà bạc hà lục. Nhờ đó, loại trà này được xem là thức uống tiềm năng cho những người có làn da dầu, mụn liên quan đến nội tiết. Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu để xác định hiệu quả trực tiếp đối với tình trạng mụn.

2. Trà xanh giúp bảo vệ da trước quá trình lão hóa

Trà xanh là nguồn cung cấp catechin, nhóm chất chống oxy hóa thực vật, trong đó nổi bật là epigallocatechin gallate (EGCG). Hợp chất này có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa, tình trạng có thể thúc đẩy tổn thương collagen và elastin. Khi lượng collagen và elastin suy giảm, da dần mất đi độ đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn và trở nên kém săn chắc.

Một thử nghiệm ghi nhận những người uống 3 tách trà xanh mỗi ngày trong hai tuần có hoạt động chống oxy hóa ở da tăng khoảng 29%. Một nghiên cứu khác cho thấy catechin trà xanh cô đặc kết hợp vitamin C có thể hỗ trợ bảo vệ protein liên quan đến độ đàn hồi của da sau khi tiếp xúc với tia UV.

Uống trà xanh không thay thế kem chống nắng nhưng có thể là một thói quen bổ sung hợp lý trong chế độ chăm sóc da lâu dài.

Trà hoa cúc là thức uống thảo mộc không chứa caffeine, chứa hợp chất chống oxy hóa tốt cho da. Ảnh minh họa

3. Trà hoa cúc hỗ trợ bảo vệ tế bào da

Trà hoa cúc là thức uống thảo mộc không chứa caffeine, thường được sử dụng vào buổi tối nhờ hương thơm dịu nhẹ và cảm giác thư giãn. Ngoài tác dụng hỗ trợ thư giãn, hoa cúc còn chứa apigenin - một hợp chất flavonoid có đặc tính chống oxy hóa.

Chiết xuất hoa cúc dùng ngoài da cũng được nghiên cứu về khả năng làm dịu tình trạng đỏ, sưng và một số triệu chứng của bệnh chàm.

Tuy nhiên, những kết quả này chưa chứng minh uống trà hoa cúc có thể trực tiếp điều trị mụn, chàm hay da mẩn đỏ. Bạn có thể thưởng thức trà vào buổi tối như một phần của thói quen thư giãn, kết hợp với chế độ ngủ nghỉ điều độ.

4. Bạch trà hỗ trợ duy trì độ săn chắc của da

Bạch trà được làm từ những búp non và lá trà non, trải qua quá trình chế biến ít hơn một số loại trà khác. Nhờ vậy, trà giữ được nhiều hợp chất chống oxy hóa như EGCG, quercetin và theaflavin, có tiềm năng bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa và tổn thương do tia cực tím.

Một số nghiên cứu trên chiết xuất bạch trà cho thấy các hợp chất này có thể giúp bảo vệ collagen và elastin - hai thành phần quan trọng duy trì độ săn chắc, đàn hồi của da. Khi tuổi tác tăng, quá trình sản xuất collagen tự nhiên suy giảm, khiến da dễ nhăn và chảy xệ. Uống bạch trà là một cách bổ sung chất chống oxy hóa từ thực vật, góp phần hỗ trợ bảo vệ sức khỏe làn da.

5. Trà hoa dâm bụt góp phần hỗ trợ duy trì độ ẩm cho da

Trà hoa dâm bụt được pha từ đài hoa khô, có vị chua thanh, màu đỏ đẹp mắt và không chứa caffeine. Loại trà này giàu anthocyanin, acid chlorogenic cùng các hợp chất chống oxy hóa thực vật.

Một số nghiên cứu cho thấy hợp chất trong hoa dâm bụt có thể hỗ trợ sản xuất collagen và acid hyaluronic - thành phần giúp giữ nước cho da. Nghiên cứu kéo dài 12 tuần ghi nhận chiết xuất hoa dâm bụt giúp cải thiện độ ẩm, độ đàn hồi ở người có làn da khô, tổn thương do ánh nắng.

Tuy nhiên, nghiên cứu sử dụng chiết xuất cô đặc chứ không phải trà hoa dâm bụt pha uống thông thường. Dù vậy, trà hoa dâm bụt vẫn là thức uống không caffeine, giúp bổ sung nước và chất chống oxy hóa cho cơ thể.