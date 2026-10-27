Người vừa thắng Quả bóng vàng 2026 định nghĩa phong cách quý ông
Từ bộ tuxedo chỉn chu trong đêm giành Quả bóng vàng 2026 đến áo phông, quần jeans và giày thể thao thường ngày, Harry Kane theo đuổi phong cách nam tính, kín đáo, không chạy theo những xu hướng phô trương.
Trong lễ trao Quả bóng vàng 2026 tại London ngày 26/10, Harry Kane xuất hiện với bộ tuxedo đen của Thom Sweeney. Theo British GQ, thiết kế gây chú ý bởi phần ve áo nhọn, hàng khuy bọc satin và giày da được đánh bóng kỹ lưỡng. Lựa chọn cổ điển giúp đội trưởng tuyển Anh giữ vẻ lịch lãm mà không cần những chi tiết cầu kỳ. Bộ lễ phục ton-sur-ton với chiếc váy trễ vai của vợ anh là Katie Goodland. Ảnh: Getty Images.
Một chi tiết thú vị được anh tiết lộ với British GQ là Katie Goodland có tiếng nói quan trọng trong việc lựa chọn trang phục. Theo Kane, đôi khi vợ cũng góp ý để anh tránh mặc lại những món đồ chưa phù hợp. Ảnh: IG.
Ban tổ chức Quả bóng vàng có sai lầm nghiêm trọng khi đăng bài tiết lộ Harry Kane giành "Quả bóng vàng" từ sớm.
Theo Tú Oanh ([Tên nguồn])