Thư Kỳ 'kín cổng cao tường' trên thảm đỏ Kim Kê

Thư Kỳ dự thảm đỏ trong chiếc váy đen tua rua thuộc bộ sưu tập Xuân/Hè 2027 của Bottega Veneta, kết hợp với trang sức cao cấp của Cartier.

Chuyển động uyển chuyển của trang phục làm nổi bật phong thái diễn viên, giúp cô nhận lời khen ngợi 'xinh đẹp một cách tự nhiên' từ khán giả.

Tại lễ trao giải năm nay, Thư Kỳ được đề cử hạng mục' Đạo diễn mới xuất sắc' với bộ phim 'Cô gái' - tác phẩm đầu tay do cô viết kịch bản.

Dàn sao dự lễ trao giải năm nay còn có diễn viên Quan Hiểu Đồng.

Tài tử Đỗ Giang

Tài tử Lưu Hạo Nhiên xuất hiện trên thảm đỏ lễ bế mạc Liên hoan phim Kim Kê lần thứ 39.

Diễn viên Vương Tiểu Ức

Diễn viên Đặng Gia Giai

Lý Nãi Văn và Chung Sở Hy

Tài tử Vương Truyền Quân

Tài tử Hứa Ngụy Châu

Diễn viên Thích Vy

Diễn viên Lâm Bác Dương khoe sắc tại sự kiện.

Lễ trao giải Kim Kê lần thứ 39 diễn ra tối 10/11 tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, đồng thời khép lại Liên hoan phim Kim Kê - Bách Hoa 2026, tổ chức từ ngày 6-10/11.

Năm nay, giải thưởng tiếp nhận 209 tác phẩm đăng ký tham gia, sau quá trình tuyển chọn đã công bố đề cử ở 19 hạng mục.

Tại lễ trao giải, Cao Diệp giành giải 'Nữ diễn viên chính xuất sắc' (Ảnh hậu) với vai Lâm Dục Tú trong 'Nam Kinh chiếu tướng quán'. Tài tử Lương Gia Huy được xướng tên ở hạng mục 'Nam diễn viên chính xuất sắc' nhờ vai diễn trong phim 'Bắt phong truy ảnh'.