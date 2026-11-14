Mỹ nhân 'Tân Anh hùng xạ điêu' giữ eo thon ở tuổi 36

Vai diễn Hoàng Dung trong 'Tân Anh hùng xạ điêu' giúp Lý Nhất Đồng tạo được dấu ấn riêng và nhận nhiều lời khen. Ảnh: Weibo

Tháng 10/2026, Lý Nhất Đồng trở lại màn ảnh với phim truyền hình Mỹ Nhân Dư, vào vai Dư Mộng, nữ blogger có cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn nhưng bất ngờ phát hiện bộ mặt thật của chồng. Sự xuất hiện của nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ gương mặt thanh tú và vóc dáng thon gọn ở tuổi 36. Để duy trì ngoại hình, Lý Nhất Đồng ưu tiên những thói quen sinh hoạt cơ bản thay vì phụ thuộc vào chế độ giảm cân khắc nghiệt.

Ngủ đủ giấc

Theo Lý Nhất Đồng, ngủ đủ là một trong những yếu tố quan trọng giúp cơ thể phục hồi sau lịch trình làm việc kéo dài. Giấc ngủ chất lượng còn góp phần điều hòa hormone kiểm soát cảm giác đói và no, hạn chế tình trạng thèm ăn do thiếu ngủ. Với diễn viên thường xuyên phải quay phim đến khuya, duy trì thời gian nghỉ ngơi hợp lý cũng giúp cải thiện vẻ ngoài tươi tỉnh.

Uống đủ nước

Bên cạnh đó, nữ diễn viên chú trọng bổ sung nước trong ngày. Nước tham gia vào quá trình trao đổi chất, điều hòa thân nhiệt và hỗ trợ hoạt động của các cơ quan. Uống đủ nước cũng giúp hạn chế nhầm lẫn giữa cảm giác khát và đói, đồng thời duy trì độ ẩm tự nhiên của cơ thể.

Ảnh: Weibo

Tranh thủ tập cơ bụng mọi lúc

Một thói quen đáng chú ý khác là tranh thủ tập cơ bụng ngay cả khi bận rộn. Lý Nhất Đồng thường thực hiện các động tác tập bụng trong lúc nghỉ giữa những cảnh quay, chờ trang điểm hoặc khi có thời gian rảnh. Thay vì đợi đến khi có một buổi tập hoàn chỉnh, cô tận dụng những khoảng thời gian ngắn để duy trì vận động.

Xuất thân từ múa cũng giúp nữ diễn viên có lợi thế về khả năng kiểm soát cơ thể. Cô thường thực hiện những động tác xoay eo, di chuyển ngang và siết cơ bụng. Các chuyển động này giúp tăng cường nhóm cơ trung tâm, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và hỗ trợ tư thế.

Leo cầu thang cũng là hình thức vận động từng được Lý Nhất Đồng áp dụng để kiểm soát cân nặng. Cô từng chia sẻ về việc leo 22 tầng, sau đó xuống bằng thang máy rồi tiếp tục lặp lại nhiều lượt, tổng thời gian khoảng một giờ. Đây là hoạt động giúp tăng nhịp tim, cải thiện sức bền và tiêu hao năng lượng.

Thêm bơ vào thực đơn

Trong chế độ ăn, bơ là thực phẩm quen thuộc trong thực đơn giữ dáng của Lý Nhất Đồng. Bơ chứa chất béo không bão hòa đơn, chất xơ, vitamin E và kali. Chất xơ giúp tăng cảm giác no, trong khi chất béo tốt hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Những thói quen của Lý Nhất Đồng cho thấy việc duy trì vóc dáng không nhất thiết phải dựa vào các phương pháp giảm cân cấp tốc. Ngủ đủ, uống nước, ăn uống cân bằng và tận dụng thời gian để vận động là những nguyên tắc đơn giản có thể duy trì lâu dài. Với phụ nữ sau tuổi 30, kết hợp các bài tập tăng sức mạnh cơ bắp cũng là cách quan trọng để giữ cơ thể săn chắc và khỏe mạnh.

Tạo hình của Lý Nhất Đồng trong phim mới 'Mỹ nhân Dư'. Ảnh: Weibo

Lý Nhất Đồng sinh năm 1990 tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp chuyên ngành múa dân tộc tại Học viện Múa Bắc Kinh trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Năm 2016, cô ra mắt với vai chính trong phim Bán Yêu Khuynh Thành. Một năm sau, nữ diễn viên gây chú ý khi hóa thân thành Hoàng Dung trong Tân Anh Hùng Xạ Điêu. Các tác phẩm đáng chú ý khác của cô gồm Mị Giả Vô Cương, Kiếm Vương Triều, Cuồng Phong, Thời Đại Của Anh, Thời Đại Của Em và Thư Quyển Nhất Mộng.