Phạm Băng Băng được khen 'da căng mịn' tại LHP Busan

Phạm Băng Băng tham dự buổi họp báo ra mắt tác phẩm 'Diary of a Mad Old Man' và 'She Said' tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31, được tổ chức tại Trung tâm Điện ảnh Busan ở quận Haeundae, Busan vào ngày 7/10.

Ngôi sao gốc Đài Loan thanh lịch trong bộ vest màu ngà. Cô tôn thêm vẻ đẹp quyến rũ với trang sức cầu kỳ.

Làn da căng bóng của Phạm Băng Băng trở thành chủ đề được nhiều báo Hàn Quốc khai thác. Dispatch đặt những tiêu đề như "Nữ thần", "Làn da điểm 10", "Mỹ nhân bất chấp tuổi tác", "Da căng mịn tuyệt đẹp"...

Tại sự kiện, ngôi sao thân thiện chào hỏi phóng viên: 'Xin chào, tôi là Phạm Băng Băng'.

Các bình luận trên Nate nói Phạm Băng Băng có 'vẻ đẹp đậm nét Trung Quốc', 'Đẹp bất chấp tuổi tác'. Số khác nói diễn viên 'nhiều nét giống Kim Ji Won'.

Phạm Băng Băng sinh ngày 16/9/1981 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Từ nhỏ, cô sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật được di truyền từ cha mẹ. Năm 17 tuổi, người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và được nhiều người biết đến khi đóng vai Kim Tỏa trong phim 'Hoàn Châu Cách cách'.

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng cả điện ảnh lẫn truyền hình như 'Võ Mị Nương truyền kỳ', 'Tôi không phải Phan Kim Liên'... Tuy nhiên, diễn viên vướng scandal trốn thuế năm 2018, bị buộc tội và phải đền bù hơn 100 triệu USD để thoát cảnh tù tội.

Phạm Băng Băng hiện có hơn 63 triệu người theo dõi trên Weibo.