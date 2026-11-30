1. Mỡ nội tạng là gì, vì sao nguy hiểm?

Mỡ bụng gồm hai loại. Mỡ dưới da là lớp mỡ có thể véo được bằng tay. Mỡ nội tạng nằm sâu trong ổ bụng, bao quanh gan, dạ dày, ruột.

Mỡ nội tạng hoạt động mạnh hơn mỡ dưới da, tiết ra nhiều chất gây viêm và acid béo đi thẳng vào gan. Vì vậy, loại mỡ này có liên quan chặt chẽ đến kháng insulin, đái tháo đường type 2, gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp và bệnh tim mạch.

Muốn đo chính xác mỡ nội tạng, cần chụp cắt lớp vi tính hoặc cộng hưởng từ. Tuy nhiên, mỗi người có thể tự ước lượng bằng cách đo vòng eo ngang rốn. Với người châu Á, vòng eo từ 90 cm trở lên ở nam và từ 80 cm trở lên ở nữ là dấu hiệu béo bụng, có nguy cơ tích tụ nhiều mỡ nội tạng.

Lối sống ít vận động là một trong những nguyên nhân chính khiến mỡ nội tạng tích tụ. Người ngồi nhiều, ít đi lại có thể bị tăng mỡ trong ổ bụng một cách âm thầm, ngay cả khi cân nặng gần như không thay đổi.

Lối sống ít vận động là một trong những nguyên nhân chính khiến mỡ nội tạng tích tụ. Ảnh minh họa Getty images.

2. Vì sao tập luyện giúp giảm mỡ nội tạng?

Mỡ nội tạng được cơ thể "ưu tiên" sử dụng khi vận động: Khi tập luyện, cơ thể tiết ra các hormone như adrenaline, noradrenaline để huy động mỡ làm năng lượng. Tế bào mỡ nội tạng nhạy cảm với các hormone này hơn mỡ dưới da, nên dễ được phân giải hơn. Đây là lý do nhiều người tập luyện đều đặn thấy vòng eo nhỏ đi trước khi cân nặng giảm rõ.

Tập luyện giúp cơ thể nhạy hơn với insulin: Khi vận động, cơ bắp lấy đường từ máu để làm năng lượng và hiệu quả này kéo dài nhiều giờ sau buổi tập. Khi cơ thể sử dụng đường tốt hơn, tuyến tụy không phải tiết nhiều insulin. Lượng insulin trong máu thấp hơn giúp hạn chế quá trình tích trữ mỡ, nhất là ở vùng bụng.

Tăng tiêu hao năng lượng mỗi ngày: Mỗi buổi tập giúp cơ thể đốt thêm năng lượng. Về lâu dài, tập sức mạnh còn giúp tăng khối cơ và cơ bắp tiêu hao năng lượng nhiều hơn mô mỡ ngay cả khi nghỉ ngơi. Khi tổng năng lượng tiêu hao lớn hơn năng lượng nạp vào, cơ thể sẽ lấy mỡ dự trữ, trong đó có mỡ nội tạng, ra sử dụng.

Ngủ ngon hơn, bớt căng thẳng: Căng thẳng kéo dài làm tăng cortisol, hormone thúc đẩy tích mỡ ở vùng bụng. Tập luyện giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, từ đó gián tiếp hạn chế mỡ bụng tích tụ.

Nhờ những cơ chế này, mỡ nội tạng có thể giảm ngay cả khi người tập chưa ăn kiêng và cân nặng chưa thay đổi nhiều. Vì vậy, người tập không nên nản khi con số trên cân giảm chậm.

3. Cách tập luyện để giảm mỡ nội tạng

Chọn vận động tim mạch làm nền tảng: Đi bộ nhanh, chạy chậm, đạp xe, bơi lội, nhảy dây là những hình thức vận động giúp đốt mỡ nội tạng hiệu quả. Người tập nên duy trì ở cường độ vừa trở lên, vì vận động quá nhẹ như đi dạo thong thả thường không đủ để giảm mỡ.

Tập đủ thời lượng mỗi tuần: Với mỡ nội tạng, tổng thời gian vận động quan trọng hơn việc tập thật nặng trong một buổi. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành vận động cường độ vừa 150 - 300 phút mỗi tuần. Người muốn giảm mỡ nội tạng nên hướng đến mức cao trong khoảng này, chẳng hạn 45 - 60 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần.

Kết hợp tập sức mạnh ít nhất 2 buổi mỗi tuần: Các bài như squat, chống đẩy, nâng hông, tập với tạ hoặc dây kháng lực giúp duy trì và tăng khối cơ. Khối cơ tốt giúp cơ thể tiêu hao năng lượng nhiều hơn và sử dụng đường hiệu quả hơn.

Thêm bài tập cường độ cao ngắt quãng khi đã có nền tảng: Đây là cách tập xen kẽ những khoảng vận động rất mạnh như chạy nhanh hoặc đạp xe gắng sức trong 30 giây đến 1 phút, với những khoảng đi bộ hoặc nghỉ ngơi. Cách tập này giúp tiết kiệm thời gian, phù hợp với người bận rộn.

Ngồi ít hơn trong ngày: Bên cạnh giờ tập, bạn nên đứng dậy đi lại vài phút sau mỗi 30 - 60 phút ngồi làm việc, đi cầu thang bộ thay thang máy và đi bộ 10 - 15 phút sau bữa ăn. Những thay đổi nhỏ này giúp tăng đáng kể lượng năng lượng tiêu hao mỗi ngày.

Bắt đầu từ từ, duy trì lâu dài: Người lâu nay ít vận động nên bắt đầu với 15 - 20 phút mỗi ngày, rồi tăng dần thời gian và cường độ sau mỗi 1 - 2 tuần. Sự đều đặn quan trọng hơn việc tập thật nặng trong vài buổi rồi bỏ dở.

Người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh xương khớp hoặc lâu nay ít vận động nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tăng cường độ tập luyện.