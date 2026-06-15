Nhan sắc mỹ nhân cao 1m8 đại diện Việt Nam thi Miss Globe 2026

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 vừa công bố những đại diện tham dự các đấu trường sắc đẹp quốc tế trong năm nay. Theo đó, Hoa hậu Nguyễn Thu Thảo sẽ tham dự Miss Globe 2026 (Hoa hậu Hoàn cầu).

Sinh năm 2005 tại Tuyên Quang, Thu Thảo sở hữu chiều cao 1m8, số đo 89-65-92cm cùng phong thái thanh lịch, tự tin.

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, nàng hậu còn sở hữu nền tảng tri thức tốt. Cô hiện là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Chia sẻ cảm xúc khi được trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Globe 2026, người đẹp bày tỏ: “Tôi sẽ cố gắng hết mình, tập trung trao dồi các kỹ năng như ngoại ngữ, catwalk và tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, du lịch Việt Nam để có thể giới thiệu đến bạn bè quốc tế một cách chân thực nhất”.

Nam vương Nguyễn Hàn Việt trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Mister Supranational 2026 (Nam vương Siêu quốc gia).

Chàng trai sinh năm 2003 mang trong mình 2 dòng máu Việt - Hàn, sở hữu chiều cao 1m82. Anh hiện là sinh viên Trường Đại học Nha Trang đồng thời hoạt động với vai trò người mẫu.

Chỉ còn 1 tháng chuẩn bị trước khi lên đường dự thi tại Ba Lan, Nguyễn Hàn Việt đang nỗ lực hết mình để cải thiện các kỹ năng như trình diễn, catwalk, ngoại ngữ và thể hình.

Anh mong muốn mang đến cuộc thi Mister Supranational 2026 một hình ảnh hoàn thiện nhất, giúp quảng bá du lịch, văn hóa Việt Nam nhiều hơn nữa tại đấu trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Á hậu Lam Phương cũng được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Tourism World 2026 (Hoa hậu Du lịch Thế giới 2026). Người đẹp sở hữu chiều cao 1m72, cân nặng 55 kg cùng số đo 3 vòng 86-63-93.

Lam Phương còn sở hữu nền tảng học vấn tốt khi đang theo học thạc sĩ ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đến với đấu trường quốc tế, người đẹp cho biết cảm thấy vui và hạnh phúc nhưng cũng có không ít áp lực. Tuy nhiên, cô nghĩ nên biến những áp lực thành động lực để cố gắng trau dồi bản thân nhiều hơn.