'Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My lạ lẫm với tóc ngắn trong ảnh hiếm hơn 30 năm trước

Mới đây, nhà báo Lê Quang Thanh Tâm chia sẻ loạt ảnh hiếm của ” nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My, được lưu giữ trong kho tư liệu của Tạp chí Màn ảnh Sân khấu - Thế giới Nghệ sỹ.

Diễm My với mái tóc ngắn uốn phồng, khác với hình ảnh tóc dài quen thuộc của cô.

Theo nhà báo, phần lớn ảnh được chụp vào cuối thập niên 1980. Đây là ảnh chụp bằng phim, sau đó được rửa và in trên giấy ảnh. Sau hơn ba thập kỷ, nhiều tấm đã phai màu, trầy xước và giảm chất lượng. Ông đã phục hồi những bức ảnh này để khán giả có dịp nhìn lại nhan sắc Diễm My trong thời kỳ ảnh lịch phát triển mạnh.

Trong loạt ảnh hiếm mới được công bố, Diễm My xuất hiện với nhiều phong cách khác nhau. Đáng chú ý là bức ảnh chân dung chụp cận, trong đó người đẹp để kiểu tóc ngắn uốn phồng, tạo kiểu hơi rối và phần mái tỉa ôm trán. Đây là hình ảnh khá khác lạ so với vẻ đẹp thường thấy của “nữ hoàng ảnh lịch” với mái tóc dài nữ tính.

Người đẹp trang điểm đậm theo phong cách thập niên 1990, nổi bật với đôi mắt kẻ sắc, hàng mi dày, môi màu cam đất và đôi má ửng nhẹ.

Nhan sắc kiều diễm, sang trọng giúp bà trở thành gương mặt nổi bật của thời kỳ ảnh lịch.

Theo nhà báo Lê Quang Thanh Tâm, phong cách ánh sáng, bố cục và chất ảnh cho thấy nhiều bức có thể được thực hiện bởi những nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Hữu Tuấn, Đức Huy, Đoàn Minh Tuấn...

Mỗi người lại nhìn thấy một Diễm My rất riêng. Có bức ảnh cô dịu dàng trong chiếc áo ren trắng, có tấm khoe vẻ đẹp thời trang với chiếc nón xanh và chuỗi hạt nhiều màu, có tấm lại cho thấy một Diễm My rất đời thường trong chiếc áo vàng giữa nắng Sài Gòn. Nhưng dù ở phong cách nào, gương mặt của Diễm My vẫn giữ được nét thanh tú, sang trọng và rất điện ảnh.

Bức chân dung làm nổi bật đường nét sắc sảo và thần thái sang trọng của nữ diễn viên.

Đáng chú ý, trong kho tư liệu còn có một bức chân dung được nhà báo Lê Quang Thanh Tâm xác định là ảnh chụp phim cuối cùng của Diễm My cho Màn ảnh Sân khấu - Thế giới Nghệ sỹ. Bức ảnh do nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng thực hiện ngày 2/2/2005. Sau bộ ảnh này, tờ báo không có thêm dịp nào khác thực hiện ảnh bìa với Diễm My.

Vì vậy, bức ảnh trở thành dấu mốc đặc biệt, khép lại chặng đường hơn hai thập niên nữ diễn viên xuất hiện trên những trang bìa và bộ ảnh của ấn phẩm này.

Diễm My sinh năm 1962 tại TP.HCM, bước vào nghệ thuật từ khá sớm và nổi tiếng trong giai đoạn 1980-1990. Vẻ đẹp sắc sảo, đôi mắt sâu và thần thái sang trọng giúp người đẹp trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc được nhiều khán giả nhớ đến.

Thời kỳ đỉnh cao, Diễm My đóng nhiều phim như Tiếng sóng, Trang giấy mới, Hai chị em, Dòng sông hoa trắng... Từ năm 1983, nữ nghệ sĩ bắt đầu làm người mẫu ảnh lịch và nhanh chóng trở thành giai nhân quen thuộc với mọi nhà.

Một hình ảnh đời thường khác của Diễm My được công bố.

Năm 1994, Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức. Họ có hai con gái là Hà Thùy My, sinh năm 1995 và Hà Quế My, sinh năm 2000. Cả hai hiện đã trưởng thành và từng học đại học tại Mỹ.

Sau khi lập gia đình, Diễm My dành nhiều thời gian cho tổ ấm. Hai vợ chồng duy trì lối sống kín tiếng, hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư trước truyền thông. Đầu năm 2026, họ kỷ niệm 32 năm ngày cưới bằng bộ ảnh mang phong cách tối giản, đây là lần hiếm hoi doanh nhân Hà Tôn Đức công khai xuất hiện cùng vợ.

Diễm My ở hiện tại vẫn giữ phong cách thanh lịch, sang trọng.

“32 năm làm vợ chồng, tụi mình cũng có ngần ấy năm học từ nhau đủ thứ - từ cách suy nghĩ, cách nhìn cuộc sống, đến việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Rồi học cách nhường nhịn, bao dung và cùng nhau vượt qua những chuyện mà hôn nhân nào cũng sẽ gặp”, Diễm My chia sẻ, cho biết quãng thời gian gắn bó giúp nữ diễn viên và bạn đời có những thay đổi rõ rệt, trở nên “chín chắn hơn, đầy đặn hơn trong một hành trình luôn vì nhau, vì con”.

Ở tuổi ngoài 60, nữ diễn viên vẫn xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. “Nữ hoàng ảnh lịch” cho biết bản thân không có bí quyết nào đặc biệt, chỉ đơn giản là “khi có cuộc sống gia đình hạnh phúc thì tự nhiên sẽ đẹp hơn thôi”.