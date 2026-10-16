Diễn viên Đài Loan 70 tuổi giữ dáng thon nhờ 4 thói quen đơn giản

Cô được truyền thông Đài Loan gọi là "người phụ nữ đẹp nhất tuổi trung niên". Nữ diễn viên sinh năm 1956 luôn xuất hiện với diện mạo trẻ hơn tuổi và vóc dáng cân đối nhờ duy trì các hoạt động thể chất như yoga, tập sức mạnh, đi bộ nhanh, đạp xe và pickleball.

Vóc dáng nóng bỏng ở tuổi 70 của 'Đệ nhất mỹ nhân bà thím Đài Loan' Trần Mỹ Phượng. Ảnh: Weibo

Duy trì vận động thay vì chỉ tập trung giảm cân

Mỹ Phượng duy trì nhiều hình thức vận động khác nhau, từ yoga, đạp xe, pickleball, đi bộ nhanh đến tập sức mạnh. Bà từng cho biết việc tập luyện giúp cơ thể khỏe hơn, đặc biệt sau khi từng gặp vấn đề ở tay và bắt đầu tập tạ để có thể đáp ứng yêu cầu công việc. Sau đó, bà tiếp tục duy trì tập luyện để cải thiện sức mạnh và cơ bắp. Ngoài ra, bà còn kết hợp các bài tập vùng trung tâm cơ thể như plank, các động tác gập bụng và bài tập giúp tăng độ ổn định của thân người. Ở tuổi trung niên và cao tuổi, việc duy trì cơ bắp đặc biệt quan trọng bởi khối lượng cơ có xu hướng suy giảm theo quá trình lão hóa.

Chú ý tư thế trong những hoạt động rất nhỏ

Một thói quen khác được tiết lộ về Trần Mỹ Phượng là chú ý đến tư thế ngay cả khi ngồi. Bạn thân diễn viên là Lam Tâm My từng chia sẻ trên chương trình Woman I Want to Know rằng Mỹ Phượng thường chỉ ngồi khoảng một phần ba diện tích ghế thay vì ngả người hoàn toàn ra phía sau, đồng thời hạn chế bắt chéo chân và luôn cố gắng giữ lưng thẳng. Thói quen này không trực tiếp đốt mỡ nhưng giúp dáng đứng và dáng ngồi gọn gàng hơn, đồng thời tạo cảm giác cơ thể khỏe khoắn, linh hoạt. Đây cũng là cách đơn giản để phụ nữ lớn tuổi hình thành ý thức về tư thế trong sinh hoạt hàng ngày.

Trần Mỹ Phượng duy trì thói quen ăn một quả táo trước bữa sáng trong nhiều năm. Ảnh: Weibo

Ưu tiên thực phẩm nguyên bản, hạn chế đồ chế biến sẵn

Trong chế độ ăn, Mỹ Phượng cho biết hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán và đồ ngọt, ưu tiên những nguyên liệu tự nhiên hơn. Bà không áp dụng chế độ nhịn ăn cực đoan mà chú trọng lựa chọn thực phẩm và kiểm soát khẩu phần. Bà từng chia sẻ rằng không hoàn toàn loại bỏ tinh bột vì vẫn cần nguồn năng lượng này cho cơ thể nhưng lựa chọn lượng ăn phù hợp và ưu tiên những loại tinh bột như khoai lang, gạo lứt...

Tạo những nghi thức nhỏ vào buổi sáng

Một thói quen khác được diễn viên duy trì nhiều năm là uống nước ấm sau khi thức dậy. Ngoài ra, bà thường ăn một quả táo trước bữa sáng hoặc trước bữa ăn chính để giảm lượng calo nạp vào. Bà thường mang theo trà gừng hoặc nước gừng ấm khi ra ngoài để dùng thay cho các thức uống đóng chai. Những thói quen này tạo thành một nếp sinh hoạt đều đặn, giúp bà kiểm soát tốt việc ăn uống trong nhiều năm.

Trần Mỹ Phượng luôn thu hút sự chú ý mỗi lần xuất hiện bởi vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng cân đối dù đã bước sang tuổi 70. Ảnh: Weibo

Trần Mỹ Phượng sinh năm 1956 tại Đài Loan (Trung Quốc), là diễn viên, ca sĩ, MC kỳ cựu với hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật. Bà từng ghi dấu qua các phim như Đài Loan Thủy Hử truyện, Con đường thế gian, Đại thời đại, Hoàng Kim Tuế Nguyệt và Tam Xuân Ký. Truyền thông Đài Loan nhiều năm gọi bà là "Đệ nhất mỹ nhân bà thím Đài Loan" nhờ vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng nổi bật và sức hút vượt tuổi. Năm 2026, khi bước sang tuổi 70, bà tiếp tục được truyền thông chú ý với diện mạo được nhận xét là "đóng băng thời gian", là một trong những gương mặt tiêu biểu của màn ảnh nước nhà.