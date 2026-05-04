Cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân của mỹ nhân Việt đầu tiên diện bikini trên ảnh lịch

Diễm My - "nữ hoàng ảnh lịch" một thời chia sẻ niềm hạnh phúc bên chồng doanh nhân

Sáng 3/5, nữ diễn viên Diễm My đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật tuổi 66 chồng doanh nhân. Chị viết: "Chặng đường đã qua là yêu thương, phía trước vẫn sẽ là bình yên và hạnh phúc bên nhau. Chúc anh luôn mạnh khỏe, an nhiên và mãi là bờ vai vững chắc của gia đình. Cảm ơn anh vì đã luôn ở đó, cùng em đi qua từng năm tháng".

Diễn viên Diễm My và chồng - doanh nhân Hà Tôn Đức. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, vào đầu năm 2026, chị cũng dành cho chồng nhiều lời ngọt ngào trong dịp kỷ niệm 32 ngày cưới. Chị cho biết cả hai học từ nhau nhiều thứ, từ cách suy nghĩ, cách nhìn cuộc sống, đến việc cân bằng giữa công việc và gia đình. "Chúng ta học cách nhường nhịn, bao dung, cùng nhau vượt qua những chuyện mà hôn nhân nào cũng sẽ gặp. Đi hết chặng đường đó, hai đứa nhìn lại và thấy mình đã khác đi - chín chắn hơn, đầy đặn hơn, trong một hành trình luôn vì nhau, vì con" - chị viết.

Diễm My sinh năm 1962 tại Khánh Hòa, trong một gia đình gốc Huế. Ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường, chị đã được chú ý khi sở hữu chiều cao nổi trội cùng nhan sắc ấn tượng, phảng phất vẻ đẹp phương Tây.

Vẻ đẹp của Diễm My ở tuổi đôi mươi. (Ảnh: TLP)

Năm 17 tuổi, Diễm My bắt đầu chạm ngõ điện ảnh với vai diễn trong phim "Trang giấy mới" của đạo diễn Nguyễn Bá Tòng. Sau đó, chị nổi tiếng với vai trò người mẫu ảnh. Năm 1983, chị được mời lên tạp chí lần đầu tiên, rồi bắt đầu công việc của một người mẫu ảnh lịch và bén duyên suốt một thời gian dài sau đó. Trong thập niên 80 - 90, Diễm My được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch", vẻ đẹp của chị gắn liền với kí ức của nhiều thế hệ.

Diễm My cũng là một trong những sao nữ đầu tiên mặc bikini khi chụp ảnh lịch. Chị từng cho biết mình muốn thể hiện vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh quan điểm về cái đẹp chưa được mở rộng.

Diễm My là một trong những mỹ nhân đầu tiên mặc bikini trên những tấm ảnh lịch. (Ảnh: FBNV)

Năm 1994, sau khi hoàn thành vai nữ anh hùng trong bộ phim "Về trong sương mù", Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức. Chị dần rút khỏi showbiz và tập trung vào gia đình. Hiện tại, Diễm My có một tổ ấm hạnh phúc, đủ đầy với hai cô con gái xinh đẹp là Thùy My và Quế My.

Vợ chồng Diễm My sống trong một căn biệt thự sang trọng tại khu vực vốn được mệnh danh là nơi ở của giới thượng lưu. Tuy nhiên chị sống kín tiếng, tránh nói nhiều về vật chất, coi đó chỉ là một phần nhỏ trong hạnh phúc hôn nhân.

Chia sẻ với PV Dân Việt, Diễm My từng cho biết: "Tôi may mắn khi trải qua một thời kỳ xuân sắc với nhiều dấu ấn, nhưng tôi không tiếc nuối những ngày tháng đó. Phụ nữ đẹp khi họ sống đúng với lứa tuổi của mình. Người phụ nữ 60 tuổi không thể đòi hỏi mình phải trẻ trung như phụ nữ 40, người phụ nữ tuổi 40 cũng không thể mặc những trang phục khi còn 20 tuổi. Tôi nghĩ, chúng ta đẹp khi biết hài lòng với những gì mình đang có".