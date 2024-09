Vóc dáng khó tin ở tuổi 62 của 'nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My

Diễm My sinh năm 1962 tại Nha Trang. Năm 1972 chị vào Sài Gòn cùng gia đình. Lần đầu tiên Diễm My làm người mẫu ảnh lịch là năm 1983. Kể từ đó, trong thập niên 1980 và 1990, Diễm My được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch" vì liên tục xuất hiện trong nhiều bộ ảnh lịch với nhan sắc xinh đẹp, rực rỡ.

Diễm My bắt đầu bén duyên nghệ thuật vào năm 1979 khi đang là nữ sinh trường trung học Bùi Thị Xuân. Bộ phim đầu tay của chị là Trang giấy mới do đạo diễn Lê Dân thực hiện. Năm 1983, chị đóng vai chính đầu tiên trong phim Tiếng sóng và bắt đầu nổi tiếng với vai trò người mẫu ảnh lịch. Năm 1994, chị kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức, sinh hai con gái và rời xa nghệ thuật để làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ. Hiện tại, ở tuổi 62 Diễm My vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng thon gọn đáng ngạc nhiên.

Để duy trì nhan sắc, Diễm My sử dụng các sản phẩm dưỡng da phù hợp; đi spa 1 lần/tuần bằng cách sử dụng tế bào sinh học. Nữ diễn viên cũng ưu tiên uống nhiều nước; sử dụng sản phẩm chống nắng; khẩu phần ăn nhiều rau xanh; cũng như ăn, uống nhiều loại nước ép trái cây. Diễm My tránh việc thức khuya, vì vừa ảnh hưởng đến làn da, vừa gây tác hại xấu đến sức khoẻ chung. Cô cố gắng dậy sớm để có thời gian làm đẹp. Chính vì vậy mà ở tuổi U70, nữ hoàng ảnh lịch một thời vẫn giữ được sắc vóc đáng ngưỡng mộ

Tuy nhiên, nữ diễn viên gạo cội cũng tâm sự rằng: "Giữ gìn da dẻ là điều quan trọng nhưng tôi đối diện với nếp nhăn rất bình thường. Đó là điều mà bất kỳ ai cũng sẽ trải qua trong đời nên tôi tôn trọng mọi thứ tự nhiên. Tôi không sử dụng những biện pháp phẫu thuật, xâm lấn để níu kéo thanh xuân. Phụ nữ tuổi nào cũng có vẻ đẹp riêng cả. Vì thế, tôi chỉ mong chị em chúng ta cố gắng giữ gìn nhan sắc tốt nhất có thể, và vui với những gì mình đang sở hữu".

Ở tuổi 62, Diễm My hướng tới hình ảnh thanh lịch và trẻ trung, sang trọng.

Diễm My cho biết, với trang phục đời thường, chị ưu tiên chọn những thiết kế có phom dáng thoải mái, nhưng vẫn đậm chất nữ tính, thanh lịch.

Màu đen là gam màu được Diễm My sử dụng khá nhiều. Dù là màu tối nhưng không khiến chị bị già đi mà ngược lại, mang đến vẻ đẹp sang trọng, đài các cho nữ diễn viên.

Một phần nữa là do cách phối đồ của chị. Hầu hết trong các set đồ dù đời thường hay đi sự kiện, chị đều phối với phụ kiện bản lớn đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Hermes...

Diễm My trong chuyến đi đến Sydney, Úc mới đây. Chị tâm sự: “Ở tuổi này, tôi càng trân trọng những chuyến đi. Mỗi vùng đất lại mở ra một trải nghiệm, hiểu biết mới dù có thể đã đặt chân đến nhiều lần. Việc mở mang kiến thức luôn cần ở bất kỳ độ tuổi nào. Thứ hai, những chuyến đi cũng cho thấy sức khoẻ đang được duy trì ở trạng thái tốt. Sự bình an, hạnh phúc của những người mình được tiếp xúc, đối diện cũng mang lại niềm vui cho bản thân”.

Sau nhiều năm trung thành với kiểu tóc búi phồng cao, hiện tại Diễm My càng trẻ trung hơn khi để tóc ngắn.

Nữ nghệ sĩ gạo cội có mối quan hệ thân thiết với Hoa hậu Hà Kiều Anh nhiều năm nay. Vì thế, trong một sự kiện, cả hai cùng chọn set đồ đồng điệu từ trang phục đến túi xách, giày.

Diễm My cùng hội chị em mỹ nhân: MC Thanh Mai, Hoa hậu Đền Hùng Diễm My, cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung.

