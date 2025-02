Những cầu thủ vĩ đại mặc áo số 7

Biểu tượng của Bắc Ireland đóng vai trò không thể thiếu trong 2 chức vô địch Giải hạng nhất tại Old Trafford, trước khi giúp United trở thành nhà vô địch châu Âu đầu tiên của Anh vào năm 1968, năm ông giành được Quả bóng vàng.

George Best là một trong những cầu thủ Anh xuất sắc nhất từ trước đến nay, ông thường xuyên tỏa sáng với tư cách là cầu thủ mang áo số 7 của Manchester United.

George Best chơi cho Manchester United năm 1971. (Nguồn hình ảnh: Alamy)

George Best

Có lẽ được biết đến nhiều nhất với bàn thắng solo đáng kinh ngạc của ông vào lưới Tiệp Khắc tại World Cup 1970, Jairzinho chắc chắn là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của Brazil. Cầu thủ cao to với mái tóc đen đặc trưng này đã giúp đất nước mình giành vinh quang tại giải đấu đó.

Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của Liverpool và Scotland, Kenny Dalglish đã đạt được thành công to lớn trong những năm 1970 và 1980. Á quân Quả bóng vàng năm 1983 đã giúp "Quỷ đỏ" giành được một số chiến thắng vĩ đại nhất khi khoác áo số 7 trên lưng.

Eric Cantona bắt đầu khoác áo số 7 của Manchester United từ mùa giải 1993-1994, khi Premier League lần đầu giới thiệu số áo cố định. Con số này nhanh chóng trở thành biểu tượng gắn liền với cầu thủ người Pháp, người đã mang lại sự sáng tạo, đẳng cấp, và một phong cách bóng đá đầy ngạo nghễ tại Old Trafford.

