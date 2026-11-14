Nhan sắc thời trẻ của nghệ sĩ Hồng Đào

Hồng Đào trên bìa báo năm 1988, sau khi tốt nghiệp trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM), đầu quân vào Đoàn kịch nói trẻ của thành phố. Đạo diễn Lê Quang Thanh Tâm - người chia sẻ bức ảnh - cho biết ấn tượng với nét nữ tính, mái tóc dài và ánh mắt biểu cảm của nghệ sĩ. "Hồng Đào góp phần tạo nên một thời kỳ đáng nhớ của nghệ thuật biểu diễn, để lại trong lòng khán giả những vai diễn và kỷ niệm khó phai", anh nhận xét.

Cuối thập niên 1980, Hồng Đào là một trong những gương mặt nữ được săn đón của kịch nói nhờ lối biểu đạt cảm xúc tự nhiên qua giọng thoại, ánh mắt. Đầu quân cho sân khấu 5B Võ Văn Tần, chị gây tiếng vang với loạt vở kinh điển: "Ngôi nhà không có đàn ông", "Giấc mộng kê vàng", "Lôi vũ".

Hồng Đào bên Vân Sơn - đồng nghiệp thân thiết gần 40 năm qua - trong hậu trường một vở diễn. Vân Sơn cho biết lúc còn hoạt động ở Việt Nam, anh mến mộ nhan sắc bạn diễn. Sau này, sang Mỹ định cư, Hồng Đào hợp tác cho trung tâm giải trí của Vân Sơn. Cả hai diễn chung nhiều vở hài như "Ông Ninh ông Nang", "Táo Quân", "Lỡ thời". Đầu thập niên 2000, họ tiếp tục đóng cặp trong phim hài - tình cảm "Vật đổi sao dời", do Charlie Nguyễn thực hiện.

Hồng Đào khi diện áo dài. Nghệ sĩ Hữu Châu nói thời học chung trường Nghệ thuật Sân khấu 2, anh từng rung động trước Hồng Đào. Có lần, anh dùng bút gạch dưới các câu ngụ ngôn tình yêu trên báo và gửi chị. Đọc xong, diễn viên chỉ tròn xoe mắt cười rồi im lặng.

Một giai đoạn, Hồng Đào là gương mặt quen thuộc của chương trình "Trong nhà ngoài phố", kịch truyền hình ăn khách cuối thập niên 1980. Cùng nghệ sĩ Bảo Quốc, Hồng Vân, Thanh Thủy, chị góp phần làm nên thành công của các vở "Mối tình trắc trở", "Chuyện lề đường".

Ngoài mảng sân khấu, Hồng Đào còn ghi dấu ở dòng phim thị trường, đóng cùng các tài tử như Lý Hùng (phải), Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh trong loạt tác phẩm "Cô thủ môn tội nghiệp" (1990, đạo diễn Trần Cảnh Đôn), "Nước mắt học trò" (1993, đạo diễn Lý Sơn).

Hồng Đào bên tri kỷ - nghệ sĩ Hồng Vân năm 1993. Cả hai hợp tính, sớm kết thân khi học chung trường, sau đó tiếp tục hợp tác trên sàn diễn. Hồng Vân cho biết khi tập kịch, họ có thể tranh luận nảy lửa, nhưng rời sàn tập lại đèo nhau đi ăn bún riêu, đi chợ Bến Thành mua son phấn, dụng cụ hóa trang. Sau hơn 40 năm, đôi diễn viên vẫn duy trì tình bạn thân thiết, đóng chung nhiều phim điện ảnh, như "Lên hương" (đạo diễn Khương Ngọc) - ra mắt hồi tháng 9.

Ảnh: Nhân vật cung cấp