Cặp danh hài một thời Tấn Beo, Tấn Bo: Người mắc bệnh nặng, kẻ vướng lao lý

Tấn Beo và Tấn Bo là anh em ruột, sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố của họ là “ông hoàng đĩa nhựa” Tấn Tài, mẹ là Như Ngọc - nghệ sĩ cải lương có tiếng ở thập niên 60 thế kỷ trước.

Năm 1998, hai anh em lập nhóm hài “Tấn Beo - Tấn Bo”. Năm 2003, khi chương trình Gala cười do VTV thực hiện lần đầu ra mắt công chúng, họ nhanh chóng nổi đình đám nhờ các tiểu phẩm hài duyên dáng, được các bầu show săn đón.

Năm 2004, cặp anh em ruột này đoạt danh hiệu “Nhóm hài được yêu thích nhất” tại chương trình Nụ cười vàng.

Tấn Beo và Tấn Bo từng là cặp hài nổi tiếng tại sân khấu miền Nam.

Nhiều năm làm nghề, nhóm hài “Tấn Beo - Tấn Bo” trở thành một trong những cặp bài trùng nổi tiếng nhất làng hài kịch miền Nam. Tuy nhiên sau gần một thập kỷ đồng hành, hai anh em quyết định tách riêng. Quyết định này để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả bởi kể từ đó, cả hai đều không tìm lại được ánh hào quang từng có khi còn diễn cặp.

Tấn Beo gặp biến cố sức khỏe tuổi xế chiều

Sau khi rời nhóm, Tấn Beo vẫn tiếp tục con đường diễn xuất. Ngoài sân khấu hài, anh tham gia nhiều phim truyền hình, điện ảnh như Võ lâm truyền kỳ, Mùi ngò gai, Tình án, 30 ngày làm cha… và giành được một số giải thưởng.

Có thời điểm, Tấn Beo “mất tích” do không tìm được vai diễn phù hợp. Để giữ lửa nghề, anh vẫn nhận đóng sitcom, hát sự kiện, làm từ thiện cùng các đoàn nghệ sĩ. Nam diễn viên từng nói vẫn sẽ cống hiến cho nghề đến khi không còn đủ sức để đứng trên sân khấu.

Tấn Beo vẫn miệt mài làm nghề sau khi tách nhóm.

Năm 2023, nghệ sĩ Tấn Beo trải qua biến cố sức khỏe nghiêm trọng khi bị đột quỵ (tai biến mạch máu não). Sau khi được cấp cứu kịp thời qua cơn nguy kịch, anh tiếp tục nhận chẩn đoán suy thận nặng.

Bệnh biến chứng khiến sức khỏe anh suy giảm rõ rệt và gặp nhiều khó khăn trong việc vận động, đi lại. Nghệ sĩ từng phải di chuyển bằng xe lăn và tạm dừng hoàn toàn các hoạt động nghệ thuật để chữa trị.

Suốt quá trình điều trị, anh tích cực tập vật lý trị liệu, châm cứu và tuân thủ phác đồ y tế. Gia đình luôn bên cạnh chăm sóc chu đáo, không kêu gọi hay nhận tiền quyên góp.

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