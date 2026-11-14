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Ảnh sao 14/11: Con trai Thúy Diễm - Lương Thế Thành lần đầu bế em sơ sinh

Sự kiện: Sao Việt

Vợ chồng Thúy Diễm hạnh phúc nhìn con trai bế em gái; nhà Bảo Thy đi Singapore mừng sinh nhật quý tử; Nhã Phương sành điệu ăn vỉa hè.

Ảnh sao 14/11: Con trai Thúy Diễm - Lương Thế Thành lần đầu bế em sơ sinh - 1

Gia đình Thanh Thúy - Đức Thịnh mỗi lần lên Đà Lạt đều hào hứng đi ăn gà đập lu.

Ảnh sao 14/11: Con trai Thúy Diễm - Lương Thế Thành lần đầu bế em sơ sinh - 2

Ca sĩ Bảo Thy và chồng đại gia đưa quý tử đi Singapore mừng sinh nhật 5 tuổi.

Ảnh sao 14/11: Con trai Thúy Diễm - Lương Thế Thành lần đầu bế em sơ sinh - 3

Người đẹp Hương Liên và ông xã - thiếu gia Lê Minh Trung - kỷ niệm một năm kết hôn.

Ảnh sao 14/11: Con trai Thúy Diễm - Lương Thế Thành lần đầu bế em sơ sinh - 4

Thúy Diễm - Lương Thế Thành cho biết con trai đầu lòng rất hồi hộp trong lần đầu bế em gái sơ sinh. "Ba mẹ hạnh phúc biết bao khi được ngắm nhìn hai con", cặp sao bày tỏ.

Ảnh sao 14/11: Con trai Thúy Diễm - Lương Thế Thành lần đầu bế em sơ sinh - 5

Á hậu Quỳnh Châu chú thích tấm hình ở phòng gym: "Gương kia ngự ở trên tường/ Thế gian ai chăm tập được dường như ta".

Ảnh sao 14/11: Con trai Thúy Diễm - Lương Thế Thành lần đầu bế em sơ sinh - 6

Gia đình Thu Trang - Tiến Luật rạng rỡ tận hưởng giây phút quây quần trong kỳ nghỉ.

Ảnh sao 14/11: Con trai Thúy Diễm - Lương Thế Thành lần đầu bế em sơ sinh - 7

Diễn viên Nhã Phương và bạn thân Sĩ Thanh rủ nhau mua đồ ăn vặt lề đường.

Ảnh sao 14/11: Con trai Thúy Diễm - Lương Thế Thành lần đầu bế em sơ sinh - 8

Ca sĩ Duyên Quỳnh cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đi ăn bún ốc tại phố cổ Hà Nội.

Ảnh sao 14/11: Con trai Thúy Diễm - Lương Thế Thành lần đầu bế em sơ sinh - 9

Rich kid Ruby Nguyễn - cháu nội doanh nhân Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim - khoe nhan sắc trong trẻo khi dự tiệc sinh nhật Primmy Trương.

Ảnh sao 14/11: Con trai Thúy Diễm - Lương Thế Thành lần đầu bế em sơ sinh - 10

Diễn viên Midu và ông xã - thiếu gia Minh Đạt - được nhiều khán giả nhận xét "giống nhau từ bé".

Ảnh: FBNV

Ảnh sao 13/11: Thùy Dung khoe mặt mộc tuổi U40
Ảnh sao 13/11: Thùy Dung khoe mặt mộc tuổi U40

Hoa hậu Thùy Dung nhận nhiều lời khen về làn da mịn màng, căng bóng dù không trang điểm; NSND Hồng Vân tự hào về con trai phó giám đốc sân khấu.

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Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: https://ngoisao.vnexpress.net/anh-sao-14-11-con-trai-thuy-diem-luong-the-th...

-13/11/2026 22:18 PM (GMT+7)
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