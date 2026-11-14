Ảnh sao 14/11: Con trai Thúy Diễm - Lương Thế Thành lần đầu bế em sơ sinh

Gia đình Thanh Thúy - Đức Thịnh mỗi lần lên Đà Lạt đều hào hứng đi ăn gà đập lu.

Ca sĩ Bảo Thy và chồng đại gia đưa quý tử đi Singapore mừng sinh nhật 5 tuổi.

Người đẹp Hương Liên và ông xã - thiếu gia Lê Minh Trung - kỷ niệm một năm kết hôn.

Thúy Diễm - Lương Thế Thành cho biết con trai đầu lòng rất hồi hộp trong lần đầu bế em gái sơ sinh. "Ba mẹ hạnh phúc biết bao khi được ngắm nhìn hai con", cặp sao bày tỏ.

Á hậu Quỳnh Châu chú thích tấm hình ở phòng gym: "Gương kia ngự ở trên tường/ Thế gian ai chăm tập được dường như ta".

Gia đình Thu Trang - Tiến Luật rạng rỡ tận hưởng giây phút quây quần trong kỳ nghỉ.

Diễn viên Nhã Phương và bạn thân Sĩ Thanh rủ nhau mua đồ ăn vặt lề đường.

Ca sĩ Duyên Quỳnh cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đi ăn bún ốc tại phố cổ Hà Nội.

Rich kid Ruby Nguyễn - cháu nội doanh nhân Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim - khoe nhan sắc trong trẻo khi dự tiệc sinh nhật Primmy Trương.

Diễn viên Midu và ông xã - thiếu gia Minh Đạt - được nhiều khán giả nhận xét "giống nhau từ bé".

Ảnh: FBNV