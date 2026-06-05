Nhan sắc thí sinh Miss Hong Kong 2026 bị chê bai

Gần 100 cô gái đến từ nhiều khu vực như Hong Kong, Đại lục, Nội Mông... đã vượt qua vòng phỏng vấn để bước vào sơ khảo Miss Hong Kong 2026. Dàn thí sinh có ngoại hình đa dạng, từ những cô gái nhỏ nhắn với chiều cao 1,55 m đến các ứng viên đầy đặn hoặc cao gầy. Một số người từng thi năm ngoái nhưng không thành công và tiếp tục thử sức.

Một số gương mặt dự thi Miss Hong Kong 2026. Ảnh: TVB

Sau khi hình ảnh buổi sơ khảo được công bố, chủ đề Nhan sắc các cô gái thi Hoa hậu Hong Kong 2026 gây bàn tán trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn bình luận. Trong đó nhiều ý kiến cho rằng chất lượng cuộc thi năm nay đi xuống.

Thí sinh Gigi bị trêu giống Labubu. Ảnh: HK01

Theo HK01, vòng tuyển chọn năm nay thu hút nhiều sự quan tâm bởi ngoại hình ứng viên. Một số tờ báo địa phương đưa ra những bình luận châm biếm, ví thí sinh có hàm răng khấp khểnh giống "búp bê Labubu", trong khi những cô gái có vầng trán rộng bị gọi là "tấm pin mặt trời của Thần Trường Thọ".

Dù trở thành tâm điểm bàn tán, phần lớn cô gái vẫn thể hiện sự tự tin. Trả lời ON, Trương Đình Đình - một ứng viên có vóc dáng nhỏ nhắn - cho biết cô "hoàn toàn tự tin" về cơ hội tiến sâu tại cuộc thi, quyết định ghi danh sau khi được bạn bè khuyến khích tham gia để trải nghiệm.

Thí sinh Trương Đình Đình. Ảnh: ON

Bên cạnh bình luận chê bai ngoại hình thí sinh, nhiều khán giả nhận xét chất lượng cuộc thi hoa hậu 2026 "tệ hại", số khác nói "đây hoàn toàn là một cách gây chú ý đã quá cũ của TVB".

Phản bác lại loạt ý kiến này, một số người cho rằng đây chỉ là vòng loại, nhằm tìm kiếm những ứng viên tiềm năng nhất đưa vào vòng trong. Bình luận của khán giả trên tờ Gotrip nói: "Trong 100 cô, ắt phải có một số cô xinh đẹp, cao ráo". Tờ HKnet đơn cử thí sinh Aurora Han, 25 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành siêu âm tim mạch tại Đại học Melbourne, hiện làm bác sĩ siêu âm tại Sydney, có vóc dáng xinh đẹp và được đánh giá cao tại cuộc thi.

Bác sĩ Han, một trong những thí sinh gây ấn tượng vì đẹp tại Miss Hong Kong năm nay. Ảnh: TVB

Về phía ban tổ chức, Nhạc Dịch Linh, giám đốc điều hành của TVB, cho biết các thí sinh năm nay "xuất sắc nhất trong những năm gần đây", theo HK01. Trong khi đó, ông Tăng Chí Vỹ - lãnh đạo TVB - nhấn mạnh "nhân cách quan trọng hơn ngoại hình".

Theo truyền thông Hong Kong, cuộc thi năm nay quy tụ một lượng lớn người đẹp có học vấn cao, với hơn một nửa ứng viên trình độ thạc sĩ trở lên, thuộc các lĩnh vực như luật, y học và tài chính...

Miss Hong Kong lần đầu tổ chức đầu thập niên 1970, nhiều gương mặt được phát hiện sau cuộc thi này như Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân, Viên Vịnh Nghi, Quách Ái Minh, Chung Sở Hồng, Quách Khả Doanh, Từ Tử San, Hồ Hạnh Nhi...

Sau nhiều thập niên, chất lượng cuộc thi bị chê ngày càng đi xuống, những người đăng quang không nổi bật nhan sắc, ít thí sinh tạo được dấu ấn trong sự nghiệp.