Nhan sắc NSƯT vừa lọt đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Trong danh sách đề cử mới được công bố, Kim Tuyến xuất hiện cùng nhiều gương mặt nổi tiếng quốc tế như Deepika Padukone, Dita Karang hay Pattranite Limpatiyakorn. Sự góp mặt của nữ diễn viên Việt Nam nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận trên mạng xã hội bởi ở tuổi 39, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, cuốn hút cùng vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

Không chỉ là nghệ sĩ đầu tiên mang danh hiệu NSƯT được đề cử ở bảng xếp hạng này, Kim Tuyến còn là trường hợp đặc biệt của showbiz Việt: một diễn viên thực lực và sở hữu nhan sắc ấn tượng suốt gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Sinh năm 1987, Kim Tuyến bước chân vào nghệ thuật từ khá sớm. Cột mốc quan trọng đầu tiên đến vào năm 2006 khi cô giành giải Nhì cuộc thi truyền hình “Phụ nữ thế kỷ 21”. Thành tích này mở ra cơ hội để cô đến với điện ảnh và truyền hình, từ đó từng bước khẳng định tên tuổi bằng hàng loạt vai diễn ấn tượng.

Sở hữu gương mặt điện ảnh, đôi mắt sắc sảo cùng lối diễn xuất tự nhiên, NSƯT Kim Tuyến nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh phía Nam. Dù không được đào tạo diễn xuất bài bản từ đầu, cô vẫn chinh phục khán giả bằng sự nghiêm túc với nghề và khả năng hóa thân đa dạng vào nhiều dạng vai khác nhau.

Sau hơn 17 năm cống hiến, năm 2023 Kim Tuyến được phong tặng danh hiệu NSƯT ở tuổi 36 tuổi. Với nữ diễn viên, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân và cống hiến cho nghệ thuật.

Nếu sự nghiệp là kết quả của lao động nghệ thuật bền bỉ thì nhan sắc của Kim Tuyến lại được xem là một trong những “thương hiệu” riêng của cô. Nhiều năm qua, nữ diễn viên luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, gương mặt thanh tú cùng làn da khỏe khoắn. Truyền thông nhiều lần gọi cô là một trong những mỹ nhân đẹp bậc nhất màn ảnh Việt. Ngay cả khi bước sang tuổi U40, Kim Tuyến vẫn giữ được nét trẻ trung khiến nhiều người bất ngờ.

Sở hữu chiều cao khoảng 1,72m cùng vóc dáng cân đối, nữ diễn viên thường xuyên nhận lời khen mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Hình ảnh đời thường của cô cũng cho thấy phong cách thời trang ngày càng hiện đại, gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch.

Kim Tuyến duy trì thói quen tập luyện đều đặn, chú trọng vận động để giữ cơ thể săn chắc. Nữ diễn viên cũng quan tâm đến chế độ ăn uống khoa học, ưu tiên thực phẩm lành mạnh và kiểm soát năng lượng nạp vào cơ thể. Đây được xem là bí quyết giúp cô duy trì vóc dáng ổn định trong nhiều năm.

Gần 2 thập kỷ hoạt động trong môi trường giải trí nhiều biến động, cô vẫn duy trì được vị trí riêng trên màn ảnh, đồng thời xây dựng hình ảnh người phụ nữ độc lập, bản lĩnh.

