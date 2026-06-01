Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình All Stars không đủ tiền thuê trang điểm

Trong chung kết MGI All Stars 2026, đại diện Ghana - Maria Faith Porter dừng chân ở vị trí á hậu 1 khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Trong suốt quá trình tham dự cuộc thi, Maria nhận được sự yêu thích của khán giả và nhiều chuyên trang sắc đẹp. Cô luôn thể hiện phong độ ổn định, đạt điểm số cao trên bảng điểm do giám khảo chấm.

Maria được đánh giá cao khi hội tụ nhiều yếu tố đó là sắc vóc, kỹ năng, kinh nghiệm. Tuy nhiên, theo thể thức năm nay, kết quả chung cuộc phụ thuộc 70% điểm từ ban giám khảo và 30% từ bình chọn khán giả. Dù nhận được điểm số cao từ khán giả nhưng Maria không thể đọ được các thí sinh khác về lượt vote do cô đến từ một quốc gia nghèo, không chuộng hoa hậu.

Bên cạnh đó, do điều kiện kinh tế khó khăn, Maria phải tự xoay xở trong quá trình tham gia cuộc thi ở Thái Lan. Cô không có ê-kíp hùng hậu đi theo hỗ trợ trang điểm, làm tóc và thay đổi lay-out mỗi ngày như nhiều người đẹp khác.

Trong đêm chung kết, Maria được người đẹp Anh và Mexico hỗ trợ trang điểm trong hậu trường trước khi bước lên sân khấu trong phần công bố hoa hậu. Câu chuyện của cô được bàn tán xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả cảm phục tinh thần của cô gái nghèo theo đuổi giấc mơ hoa hậu.

Sau chung kết, Maria cho biết người thân và các fan của cô không thể bình chọn cho cô trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi vì trang web bình chọn liên tục gặp sự cố. Khán giả bày tỏ tiếc nuối, cho rằng nếu Maria nhận được thêm nhiều bình chọn từ khán giả, cô sẽ đăng quang danh hiệu cao nhất.

Maria được đánh giá là người đẹp có câu trả lời ứng xử tốt nhất trong đêm chung kết MGI All Stars 2026. Ở vòng ứng xử của top 3, Maria và các thí sinh trả lời câu hỏi chung: "Bạn có những phẩm chất nào khiến mình trở thành một ngôi sao và giúp mọi người có thể nhìn thấy điều đó một cách rõ ràng?". Cô cho biết: "Tôi là người lãnh đạo luôn mong muốn khích lệ và truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo. Một nữ hoàng sắc đẹp không chỉ là người tỏa sáng trên sân khấu mà còn phải tạo ra tác động tích cực cho những người xung quanh. Là phụ nữ có làn da đen, tôi từng nghe rất nhiều người nói rằng mình không đủ xinh đẹp, không đủ tốt. Nhưng chính điều đó khiến tôi luôn ngẩng cao đầu và tin vào giá trị của bản thân".

Người đẹp chia sẻ thêm: "Nhiều cô gái trẻ ở Ghana, châu Phi và nhiều nơi trên thế giới đã nói với tôi rằng việc tôi tự hào đại diện cho đất nước và màu da của mình đã giúp họ tự tin hơn. Với tôi, đó là phẩm chất quan trọng nhất của một nữ hoàng sắc đẹp: truyền cảm hứng để người khác tin vào chính mình".

Ở phần thi ứng xử đầu tiên dành cho top 5, các thí sinh nhận được câu hỏi khác nhau từ thành viên ban giám khảo. Maria đã có câu trả lời được đánh giá cao về nghị lực vượt qua khó khăn.

Faith Porter năm nay 26 tuổi, là nghệ sĩ biểu diễn có tầm ảnh hưởng ở Ghana và trên các sân khấu quốc tế. Cô gây ấn tượng với giọng hát khỏe, nội lực.

Faith Porter là người Mỹ gốc Ghana có cha là ca nhạc sĩ kiêm mục sư, doanh nhân còn mẹ cô là mục sư kiêm y tá.

Faith Porter đã biểu diễn tại hơn 10 quốc gia, sản xuất các ca khúc với tổng lượt phát trực tuyến vượt mốc một triệu lượt nghe. Cô cũng là người sáng lập nhóm nhạc acappella Frequency - từng giành nhiều giải thưởng danh giá ở Ghana.

Faith Porter còn có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Quận Columbia (Mỹ) năm 2019 và 2020. Đến năm 2022, Faith giành chiến thắng tại cuộc thi này. Năm 2022, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Mỹ và lọt vào top 16. Năm 2023, Faith Porter đăng ký tham dự Hoa hậu Trái Đất Mỹ và giành ngôi á hậu 1.

Năm 2025, cô đăng quang danh hiệu Miss Grand Ghana và đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, giành giải á hậu 3.

Với tài năng nghệ thuật và kinh nghiệm trong lĩnh vực thi sắc đẹp, Faith là cái tên nổi tiếng ở Ghana và truyền cảm hứng cho giới trẻ.