Kỳ Duyên, Thiên Ân vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Trang chủ của TC Candler tiếp tục đăng tải các đề cử cho cuộc bình chọn top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026.

Trong những đề cử mới nhất được công bố, Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân xuất hiện bên cạnh những ngôi sao quốc tế như diễn viên kiêm ca sĩ Angela Muji, người mẫu Lucia Ferrato, diễn viên Hiba Adil, người mẫu Sharvari, ca sĩ Jessica Jung, ca sĩ Gabi của nhóm Black Swan...

Kỳ Duyên, Thiên Ân cùng lọt vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler bình chọn.

Đây đều là lần đầu Kỳ Duyên và Thiên Ân được đề cử trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Ngoài hai người đẹp, trước đó Lê Huỳnh Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc, Hùng Huỳnh, Jack cũng lọt bảng đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của TC Candler.

Đi kèm công bố đề cử, TC Candler kêu gọi khán giả tiếp tục bình chọn: "Bạn muốn ai được đề cử? Ai là gương mặt bạn yêu thích nhất? Ai là người xứng đáng nhất đến từ quốc gia của bạn? Nếu bạn muốn đề cử và bình chọn, hãy tham gia bình chọn cùng hơn 70.000 người khác".

Trước Kỳ Duyên, Thiên Ân, nhiều hoa hậu, á hậu Việt từng lọt vào đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler như Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Á hậu Huyền My, Á hậu Thảo Nhi Lê.

Danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới được TC Candler công bố hàng năm kể từ năm 1990, được chia ra làm hai hạng mục cho nam và nữ.

Năm 2025, người chiến thắng cuộc bình chọn Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler thuộc về nữ ca sĩ Rosé của BlackPink. Ở bảng xếp hạng dành cho nam, diễn viên Trung Quốc Trương Triết Hạn xếp ở vị trí số một, vượt qua nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí toàn cầu.

Chia sẻ về tiêu chí chọn người chiến thắng, TC Candler viết: "Sự hoàn hảo về mặt thẩm mỹ chỉ là một trong những tiêu chí. Sự duyên dáng, thanh lịch, độc đáo, táo bạo, đam mê, tự tin, niềm vui, hy vọng… tất cả đều được thể hiện trên một khuôn mặt tuyệt đẹp".

Danh sách này chọn ra 100 gương mặt trong số khoảng hơn 500.000 người nổi tiếng, với hơn 50 quốc gia được đại diện. Con số này tăng lên mỗi năm khi sự tham gia của công chúng ngày càng tăng.

Không giống hầu hết bảng xếp hạng sắc đẹp hàng năm khác, danh sách 100 gương mặt đẹp nhất không chỉ dựa vào yếu tố nổi tiếng và không giới hạn ở một quốc gia cụ thể nào.

Trong những năm gần đây, danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler đã thu hút nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội và hàng trăm triệu lượt xem.