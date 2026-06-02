Vì sao mùa hè là thời điểm dễ lão hóa da hơn?

Mùa hè là thời điểm nhiều người chú ý chăm sóc da hơn do nguy cơ cháy nắng và sạm da tăng cao. Thực tế, đây cũng là mùa thúc đẩy mạnh quá trình lão hóa da. Các nghiên cứu cho thấy, phần lớn dấu hiệu lão hóa nhìn thấy trên da không chỉ đến từ tuổi tác tự nhiên mà còn liên quan đến các yếu tố môi trường, đặc biệt là ánh nắng mặt trời.

1. Nguyên nhân dễ lão hóa da vào mùa hè

1.1. Tia UV - thủ phạm hàng đầu khiến da lão hóa nhanh chóng

Trong các yếu tố gây lão hóa da mùa hè, tia cực tím (UV) được xem là nguyên nhân quan trọng nhất. Khi tiếp xúc với ánh nắng, làn da phải đối mặt với hai loại tia chính là UVA và UVB. Tia UVB chủ yếu tác động lên lớp thượng bì, gây cháy nắng, đỏ da và tổn thương bề mặt. Trong khi đó, tia UVA có khả năng xuyên sâu hơn vào trung bì, nơi chứa các sợi collagen và elastin giúp duy trì độ săn chắc, đàn hồi của da.

Tiếp xúc kéo dài với tia UVA làm tăng quá trình hình thành các gốc tự do - những phân tử không ổn định có khả năng phá hủy cấu trúc tế bào. Các gốc tự do này tấn công collagen, elastin và màng tế bào, khiến da mất độ đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn, chảy xệ và các đốm sắc tố.

Đây là hiện tượng "lão hóa do ánh sáng", nguyên nhân gây ra phần lớn các dấu hiệu lão hóa sớm ở vùng da thường xuyên tiếp xúc với nắng như mặt, cổ, cánh tay và mu bàn tay. Đáng chú ý, ngay cả trong những ngày nhiều mây hoặc khi ngồi gần cửa kính, tia UVA vẫn có thể xuyên qua và gây tổn thương da.

1.2. Nhiệt độ cao và mất nước làm suy giảm hàng rào bảo vệ da

Không chỉ ánh nắng, thời tiết nóng bức cũng góp phần đẩy nhanh quá trình lão hóa. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, cơ thể tiết nhiều mồ hôi để điều hòa thân nhiệt. Nếu không được bổ sung đủ nước, làn da dễ rơi vào tình trạng mất nước. Da mất nước thường trở nên khô ráp, kém đàn hồi, xỉn màu và dễ hình thành các nếp nhăn nhỏ.

Ngoài ra, nhiệt độ cao còn làm tăng lưu lượng máu đến bề mặt da, thúc đẩy phản ứng viêm nhẹ kéo dài. Tình trạng viêm mạn tính mức độ thấp được xem là một trong những cơ chế thúc đẩy lão hóa tế bào.

Mùa hè cũng là thời điểm nhiều người thường xuyên sử dụng điều hòa. Không khí lạnh và khô từ máy điều hòa có thể làm giảm độ ẩm tự nhiên của da, khiến tình trạng mất nước trở nên nghiêm trọng hơn.

Bên cạnh đó, bơi lội thường xuyên trong hồ bơi có chứa clo hoặc tiếp xúc nhiều với nước biển cũng có thể làm suy giảm lớp lipid bảo vệ trên bề mặt da, khiến da dễ kích ứng và lão hóa hơn.

1.3. Thói quen mùa hè vô tình khiến da xuống cấp

Nhiều thói quen phổ biến trong mùa hè có thể khiến tác động của ánh nắng lên da trở nên nghiêm trọng hơn, ví dụ như:

Không dùng hoặc dùng sai cách kem chống nắng: Không ít người chỉ bôi kem chống nắng khi đi biển hoặc khi trời nắng gắt, trong khi tia UV hiện diện quanh năm. Việc thoa không đủ lượng hoặc không bôi lại sau vài giờ cũng làm giảm đáng kể hiệu quả bảo vệ.

Lạm dụng tắm nắng: Xu hướng tắm nắng để có làn da rám khỏe khoắn cũng tiềm ẩn nguy cơ cao. Thực tế, da sạm màu là dấu hiệu cho thấy các tế bào da đang phản ứng với tổn thương do tia UV gây ra.

Ngoài ra, chế độ ăn thiếu rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể làm giảm khả năng trung hòa gốc tự do của cơ thể. Ngủ không đủ giấc, thức khuya hoặc căng thẳng kéo dài trong những ngày nóng bức cũng góp phần thúc đẩy lão hóa da.

2. Làm gì để bảo vệ làn da trong mùa hè?

Để hạn chế lão hóa da trong mùa hè, tốt nhất nên:

- Sử dụng kem chống nắng phổ rộng có khả năng bảo vệ da trước cả tia UVA và UVB, với chỉ số SPF từ 30 trở lên.

- Thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài 15 - 30 phút và bôi lại sau mỗi 2 giờ nếu hoạt động ngoài trời hoặc đổ nhiều mồ hôi.

- Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng từ 10 giờ đến 16 giờ, thời điểm cường độ tia UV đạt mức cao nhất trong ngày.

- Trang bị các biện pháp che chắn vật lý như đội mũ rộng vành, đeo kính râm, mặc áo chống nắng và ưu tiên đứng trong bóng râm khi có thể.

- Uống đủ nước mỗi ngày để duy trì độ ẩm, hỗ trợ hàng rào bảo vệ tự nhiên của da và giảm nguy cơ khô da, mất nước.

- Tăng cường thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như rau xanh, trái cây tươi, các loại hạt và cá béo nhằm cung cấp vitamin C, vitamin E, carotenoid và nhiều dưỡng chất có lợi cho làn da.

- Ngủ đủ giấc và đúng giờ để tạo điều kiện cho quá trình phục hồi, tái tạo tế bào da diễn ra hiệu quả.

- Tránh hút thuốc lá, bởi các chất độc trong khói thuốc có thể làm tổn thương collagen và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Duy trì hoạt động thể lực thường xuyên, giúp tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện việc cung cấp oxy và dưỡng chất cho da, từ đó góp phần làm chậm lão hóa toàn thân và lão hóa da.

Mùa hè là thời điểm da phải đối mặt với nhiều tác nhân bất lợi hơn các mùa khác. Hiểu rõ cơ chế gây lão hóa và chủ động bảo vệ làn da ngay từ sớm sẽ giúp duy trì vẻ khỏe mạnh, hạn chế nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa xuất hiện sớm.